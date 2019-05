Az MNB bevallotta: új programjával már új válságra készül

Indul a Nemzeti Kötvényprogram. A hitelpapírokat nagybefektetőknek szánják, a kibocsátóknak a tőzsdére kell vinni a hitelpapírokat, és árjegyzést is biztosítani kell rájuk.

Két hónap múlva indul a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vállalati kötvényvásárlási programja, a jegybank a részletes feltételeket most tette közzé. A program paramétereket a bankszektor szereplőivel egyeztetve alakították ki, és nagymértékben támaszkodtak az Európai Központi Bank vállalatikötvény-vásárlási programjának feltételeire és gyakorlatára is.

Az MNB nem titkolja, a kötvényprogram egy jövőbeni válságra való felkészülésnek is a részét képezni. A vállalatikötvény-piac ugyanis a banki hitelcsatorna egy válság során történő befagyása esetén a piac önálló talpraállásának elősegítése mellett a jegybank számára is nagyobb mozgásteret biztosít a vállalatok forrásbevonásának elősegítésére.

300 milliárdos keret

A Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében a jegybank 300 milliárd forint keretösszeg erejéig vásárol hazai székhelyű, nem-pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel rendelkező kötvényeket. Az MNB legalább B+ minősítéssel rendelkező, 3 - 10 éves eredeti futamidejű zártkörűen vagy nyilvánosan forgalomba hozott kötvényeket vásárolhat. A hitelminősítést minden egyes kötvényvásárlásnál az MNB végezteti el, és a besorolást évente ellenőrizteti majd. Az elsődleges és másodlagos piaci vásárlások eredményeként egy kibocsátott kötvénysorozat összesen legfeljebb 70 százalékát birtokolhatja a jegybank, az egy vállalatcsoporttal szembeni kitettsége pedig nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.

Az MNB az NKP keretében a vállalati kötvényeken kívül vállalatokkal szemben fennálló hitelkövetelések értékpapírosításával létrejött értékpapírokat is vásárolhat. A vállalati hitelek értékpapírosítása, és a piacra lehetőséget nyújt a banki hitelportfóliók leválasztására és más bankoknak, illetve befektetőknek való átadására, ami akár normál gazdasági körülmények között, akár válságot követően hasznos eszköznek bizonyulhat és hosszabb távon a vállalatok finanszírozási feltételeinek további javulását eredményezheti.

Be kell vezetni a tőzsdére

A terméktájékoztató kitér arra is, hogy bár a kibocsátóknak nem muszáj a részvényeikkel a tőzsdén jelen lenni, a kötvényeiket a piaci likviditás és transzparencia növelése érdekében a forgalomba hozatalt követően 180 napon belül be kell vezetniük a Budapesti Értéktőzsde valamely kereskedési helyszínére. Emellett árjegyzést is vállalni kell a papírokra a futamidő végéig, vagyis biztosítani kell, hogy a befektetők bármikor kiszállhassanak. A vállalatoknak az MNB egy, a kötvénykibocsátás folyamatát áttekintő útmutató közzétételével kíván segítséget nyújtani. Ez eligazítja a cégeket egy olyan kötvénykibocsátás megvalósításában, amely megfelel az NKP feltételeinek.

A kötvények lehetnek fix, és változó kamatozásúak is, és úgynevezett zérókupon papírok is, amelyeket a névértékük alatti árfolyamon bocsátanak ki, és a lejáratkor fizeti ki rájuk a névértéket a kibocsátó. A részvényre átváltható kötvényeket kizárják a programból. A kibocsátáskor forgalomba hozott mennyiség minimum egymilliárd forint kell legyen, a névérték pedig legalább 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, vagyis egyetlen darab kötvény ára is több tízmillió forint lesz. Ez egyúttal ki is zárja a befektetői körből a lakosságot.

