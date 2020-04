Az OTP húzta fel a BUX-ot

Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai és a magyar tőzsde is csütörtökön. Az OTP-részvények ára 305 forinttal, 3,74 százalékkal emelkedett.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 477,23 pontos, 1,48 százalékos emelkedéssel, 32 805,50 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 14,3 milliárd forint volt, a vezető részvények többsége erősödött az előző napi záráshoz képest - összesített az MTI.

Az európai részvénypiacokon kisebb pluszban indult a kereskedés, majd a nap közepe felé vegyes kép rajzolódott ki, és vegyes kép jellemezte a határidős indexeket is - mondta Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője az MTI-nek. A piaci szereplők az elemző szerint két fontos hírt vártak: az uniós tagországok vezetői csütörtökön egyeztettek újra az újabb élénkítő csomagról, ennek híreit várták, másrészt az Egyesült Államokból 14.30-kor érkező munkaerőpiaci adat volt a befektetők fókuszában.

Utóbbival kapcsolatban megjegyezte, bár az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodó amerikaiak száma továbbra is növekedést mutat, az előző hetinél kevesebben folyamodtak újonnan munkanélküli segélyért, ami pozitívba fordította a piacokat. Hasonlóan támogató volt az olaj árának visszapattanása, ennek köszönhetően az energiapapírok voltak az emelkedés fő zászlóvivői az európai parketten - mondta az elemző. A BUX index is pozitív tartományban zárt, szépen visszapattant az OTP papírja, amely 3,74 százalékkal emelkedett, de a Mol is jól teljesített.

Az uniós tagországok vezetői a gazdaság koronavírus okozta válságot követő újraindításáról tanácskoznak az egynapos uniós csúcstalálkozón. A megbeszélés középpontjában a recesszió utáni fellendülés elősegítését szolgáló Európai Helyreállítási Alap létrehozása áll. A hosszú távú gazdasági kilábalást támogató alap egyebek mellett abban segítené a tagországokat, hogy ne alakuljon ki lényeges eltérés az egyes gazdaságok helyzetében. Az unió 2021 utáni, hétéves költségvetésére épülő, mintegy 1000 milliárd eurós alap egyebek közt finanszírozná az uniós politikákat, valamint hitelgaranciaként szolgálna a tagállamok számára, és beruházásaikat is ösztönözné.

A Mol 20 forinttal, 1,01 százalékkal 2010 forintra erősödött, 1,8 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 305 forinttal, 3,74 százalékkal 8465 forintra nőtt, forgalmuk 8,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama nem változott, 368 forintot ért, forgalma 209,2 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,31 százalékkal 6400 forintra emelkedett, forgalmuk 2,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3242,49 ponton zárt csütörtökön, ez 9,95 pontos, 0,31 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.

Erősödés a főbb nyugat-európai tőzsdéken

Egy százaléknál valamivel kisebb növekedéssel zárták a csütörtöki kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek - írta az MTI.

A londoni FTSE-100 mutató 0,94 százalékkal, a frankfurti DAX-index 0,95 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,89 százalékkal erősödött szerdai záróértékéhez képest.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,62 százalékos pluszban zárta a kereskedést.

New Yorkban az európai tőzsdezárás idején, 17.30-kor a Dow Jones ipari átlag 1,29 százalék, az S&P 500-as index 1,16 százalék, a Nasdaq-piac összetett mutatója pedig 1,26 százalék erősödést jelzett.

Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára 2,11 dollárral (10,31 százalékkal) 22,48 dollárra emelkedett.

A nyugati féltekén irányadó WTI amerikai könnyűolajfajta hordónkénti ára 4,16 dollárral (30,16 százalékkal) 17,94 dollárra nőtt.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára 1,06 százalékkal (18,40 dollárral) 1756,60 dollárra emelkedett.

Egy euróért 1,0827 dollárt adtak a nemzetközi bankközi piacon a reggel hétkor jegyzett 1,0817 dollár után.