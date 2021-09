"A delta-változat terjedése a még mindig alacsony oltási arányok közepette számos ASEAN-gazdaságbaarra késztette a kormányokat, hogy korlátozásokat vezessenek be és gyárak/kikötők bezárását rendeljék el" - figyelmeztettek a Nomura elemzői, hogy miért is voltak gyengébbek a térség feldolgozóipari felmérései. Ezek közül több azt jelezte, hogy a beszállítási szűk keresztmetszetekre még nagyobb nyomás kerül, kilenc ázsiai országból nyolc hosszabb szállítási határidőkről számolt be.

"Az alapanyaghiány és az alacsony készletek valószínűleg termeléscsökkentéshez és késedelmes szállításokhoz vezetnek majd a harmadik negyedévben" - vélik a Nomura elemzői a Reuters szerint.

A bizonytalanság miatt a kínai blue chipek nem mozdultak, bár a további fiskális ösztönzőkkel kapcsolatos spekulációk némi támogatást nyújtottak. Az MSCI legszélesebb, Japánon kívüli ázsiai-csendes-óceáni részvényindexe 0,2%-kal öt hetes csúcsra emelkedett. A japán Nikkei 0,1%-kal emelkedett, míg Dél-Korea indexe 0,6%-kal esett.

A Nasdaq határidős és az S&P 500 határidős árfolyama alig változott, míg az EUROSTOXX 50 határidős árfolyama 0,2%-kal, az FTSE határidős árfolyama pedig 0,1%-kal csökkent.

A Wall Streeten a legizgalmasabb kérdés, hogyan alakult a munkaerőpiac helyzete az USA-ban: az előrejelzések 750 000 munkahely erős növekedésére számítanak, de 375 000 és 1,02 millió között mozognak, és az ADP-jelentés spekulációkra késztet, hogy a kockázatok lefelé mutatnak.

Egy gyenge szám azonban pozitív lehet a kockázati eszközök számára, mivel csökkentené a nyomást, hogy a Federal Reserve korán kezdje el szigorítását és fogja vissza a stimulust.

A munkahelyekről szóló találgatások közepette a 10 éves kincstárjegyek hozamai 1,30%-ra estek és távolodnak a közelmúltbeli 1,375%-os csúcstól, miközben az amerikai dollárindex egyhavi mélypontot ért el.

Az euró is elérte augusztus eleje óta legmagasabb értékét 1,1856 dolláron, a legutóbb 1,1840 dolláron állt.