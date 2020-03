Azt jósolják, a válság már rosszabb, mint 2008-ban

Olyan mértékű összeomlásról tanúskodik a befektetői hangulatbank a Bank of America friss alapkezelői felmérése, amire még soha nem volt példa. A pesszimizmus sok esetben még a 2008-as válság mélypontján tapasztaltnál is erősebb, mégsem mernek vételt javasolni, mert a Lehman összeomlását megelőzően is volt már példa arra, hogy mélypontot jelzett a felmérés.

Ha az S&P 500-as részvényindex elmúlt hetekben mutatott mélyrepülése nem lenne elég jel erre, a Bank of America friss alapkezelői felmérése is megerősíti, hogy a befektetői hangulat teljesen összeomlott. A 207, összesen 571 milliárd dollárnyi vagyon befektetéséért felelős szakember megkérdezésével készített anyag szerint február óta akkorát zuhantak a szakemberek a piacok várható teljesítményére vonatkozó várakozásai, amire a felmérés jó 20 éves történetében még sosem volt példa. Nagyon régen történt már ilyen a készpénzzel

Összeáll a nehéztüzérség a koronavírus ellen A Bank of America elemzői szerint a saját maguk által kifejlesztett hangulatindikátor mostanra már akkora pesszimizmust tükröz, ami egyértelmű vételi szignál kellene legyen modelljeik szerint, ha valaki hisz az ellentét analízisben. Azonban a bank elemzői is figyelmeztetnek arra, hogy ezúttal ez nem vehető egyértelmű vételi jelzésként, mivel volt már rá példa, hogy a szélsőségesen pesszimista hangulat nem jelezte a piac alját. Például ez alapján 2008 júliusában is be kellett volna vásárolni részvényekből, két hónappal a Lehman Brothers csődje előtt, amely az addigi jelzálogpiaci válságot globális pénzügyi válságba fordította. Az egész világ fékez A globális gazdaság növekedésére vonatkozó várakozásokban még sosem regisztráltak ekkora zuhanást 1994 óta. Februárban még a válaszadók nettó 18 százaléka úgy gondolta, hogy a világgazdaság a következő 12 hónapban növekedésre lesz képes, most már nettó 49 százalék visszaesést vár. A zuhanó árfolyamok természetesen azt jelentik, hogy a befektetők eladnak, s valóban. A felmérés történetében a negyedik legnagyobb növekedést lehetett tapasztalni a kezelt portfóliók készpénzállományában. Ez az átlagos 4 százalékos szintről 5,1 százalékra ugrott. A részvények kálváriája is jól nyomon követhető a portfóliókon. A megkérdezettek körében ugyanis a részvényeket benchmarkjukhoz képest felülsúlyozók aránya a februári nettó 37 százalékról 2 százalékra zuhant. A szakértők többsége szerint pont arra van szüksége a gazdaságnak, amit az érintett országok kormányai folyamatosan bejelentenek, mégpedig jelentős fiskális élénkítésre. Nettó 62 százalékuk szerint ugyanis az túlságosan is megszorító, ilyen magas arányra még sosem volt példa. Szintén nem volt még példa arra, hogy ilyen sokan gondolják úgy, hogy a vállalatok adósságállománya túl magas, nettó 62 százalék volt ezen a véleményen, s 2009 júniusa óta nem látott arányban szeretnék azt a befektetők, hogy a cégek csökkentsék hitelállományuk nagyságát. A járvány mindent felülír Február óta egyértelműen az első számú piaci kockázattá lépett elő a megkérdezettek szerint a koronavírus-járvány alakulása, de ott szerepel a kockázatok között az amerikai elnökválasztás várható kimenetele, a monetáris politika hatástalansága és a kötvénypiaci buborék esetleges kipukkadása is. Az elemzés készítői megismétlik, hogy a tőkepiaci környezet megérett egy pozitív fordulatra a piacokon. A világ jegybankjai idén eddig összesen 31 kamatvágást hajtottak végre és 4 ezer milliárd dollárnyi pótlólagos likviditást ígértek a globális pénzügyi rendszerbe pumpálni. Eközben 2 ezer milliárd dollárt meghaladó értékben jelentettek be addig a világ kormányai fiskális élénkítő és segélycsomagokat, a befektetői hangulat és pozicionáltság pedig a legmélyebb pánikidőszakokra jellemző szinteket ért el. A Bank of America elemzői a jelek szerint csak azért nem mernek vételre biztatni mindenkit, mert ott lebeg előttük 2008 negatív példája.

