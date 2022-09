Már reggel is gyengélkedett a forint, délutánra pedig 407 forint fölé ugrott az euró ára. A dollár 408 forint fölött ragadt.

A szakértők szerint most már nincs is esély arra, hogy ismét 400 alá menjen az árfolyam, hiába volt ott több mint egy héten át egészen szerda reggelig.

"Tegnap újabb negatív hírek érkeztek, az Európai Bizottság a korábbi hírekben szereplő összegnél is nagyobb összeg elvonására tehet javaslatot, az Európai Parlamentben ma fognak szavazni a jogállamisági jelentésről, illetve a földgáz világpiaci ára is tovább emelkedtek. Meghatározó ellenállási szinteket lépett át az euró-forint árfolyama, a rövid távú csökkenő trendvonalat, a 399,62-es szintet, majd az 50 és a 30 napos mozgóátlagot is. Jelenleg a 405-ös szint felett vagyunk, amennyiben itt fog stabilizálódni az árfolyam, a 410,22-es szintet célozhatja meg hamarosan" - közölte az Equilor.

Az sem segítette az árfolyamot, hogy a Magyar Nemzeti Bank - a várakozásoknak megfelelően - nem emelte az egyhetes betéti tenderen a kamatokat.