Baljós fordulat a gumiabroncsok piacán

A kínai autógyártás fellendülése és az orvosi kesztyűk iránti megnövekedett kereslet miatt a gumi ára emelkedni kezdett, ami az elmúlt hónapokban a világ egyik legjobban teljesítő árucikkévé vált. A gumiabroncsok alapanayaga 50 százalékkal drágult, ami a magas készletarány miatt majd a nyárigumik árát befolyásolja erősebben, az autósok akkor jelentős drágulásra számíthatnak. Ahogy az óvszereknél, gumikesztyűknél is jöhet áremelkedés.

A gumiabroncsok gyártásához használt különféle természetes gumik árai majdnem 50 százalékkal ugrottak a szingapúri árupiaci tőzsdén, amely a legjelentősebb kereskedelmi fórum, mivel a három legnagyobb ázsiai termelő üzleteit kötik itt. 2020 így két rekordot is hozott: április elsejére tízéves mélypontra zuhant a termék ára, míg november közepére rég látott magasságba emelkedett. A gumi határidős ügyletek kedden már 1,51 dolláros szint felett mozogtak, szemben az április 1-jei 1,03 dollárral.

Kevés árucikk reagált ilyen érzékenyen a koronavírus-járvány következményeire, mint a kaucsukgumi. Az árak csökkentek, amikor az autógyárak leálltak a világjárvány és a kijárási tilalmak első napjaiban, az újraindulás viszont megnövelte a gumiabroncsok gyártásához használt anyag iránti keresletet. Az olajár csökkenése a szintetikus kaucsuk árát is bedöntötte, ez a kőolajipari melléktermék részleges helyettesítője a természetes fajtának - mondta Ann Sun, az ICIS vezető elemzője a WSJ-nek az árváltozásról.

Az időjárás is betett

Az autógyártás fellendülése - különösen Kínában és az Egyesült Államokban -, a gumikesztyűk pandémia miatt megugró értékesítésével párosulva, segítette a gumi árának visszapattanását. A nyersanyag-készleteket is megrohanták a vásárlók, mivel most a termelés nem tud lépést tartani a kereslet intenzív növekedésével. Legfőbb oka ennek, hogy az utazási korlátozások miatt a vendégmunkások nem jutottak el Thaiföldön és Malajziában az ültetvényekre, ráadásul az év végi trópusi viharok megnehezítették a gumifák csapolását, ha pedig ez még sikerül is, az elárasztott utak miatt a szállítás vált nehézkessé.

"Úgy gondoljuk, hogy túl vagyunk a holtponton" - mondta Andrew Trevatt, a szingapúri székhelyű gumigyártó és -forgalmazó, a Halcyon Agri Corp. Ltd. társalapítója. A Halcyon gyárai teljes kapacitással működnek, pedig tavasszal még a termelés leállítására kényszerültek. Trevatt arra számít, hogy a gumiabroncsok piaca továbbra is bizonytalan marad. Ennek oka, hogy a nagy autóipar-felé lévő kitettségük miatt a spekulatív kereskedelem szemet vetett a nyersgumi piacára, másrészt a felpörgő abroncsgyártást visszafogják a már említett időjárási tényezők.

Drágul a szex is

Előfordulhat, hogy a fogyasztóknak többet kell fizetniük a latexalapú termékekért, például a gumiszalagokért, a lufikért és az óvszerekért is. Csak októberben több mint 50 százalékkal emelkedtek az árak- mondta Davin Wedel, a Karex Bhd malajziai óvszeróriás részeként működő Global Protection Corp. elnöke a lapnak. A Karex több év után először kezdett többet felszámítani a kormányokkal kötött új megállapodásokban. Más óvszermárkák eddig nem emeltek a kiskereskedelmi áraikon.

"Az óvszerárak általában nagyon hosszú ideig rendkívül statikusak maradnak, de a költségemelkedést idővel be kell építeni az árakba" - nyilatkozta a jövőről Wedel.

Kína dönt a jövőről

Kína uralja a kaucsuk piacát, a kereslet körülbelül ötödét adja, amelynek nagy részét külföldről vásárolja. Kína januártól októberig több mint 4,5 millió tonnát importált, 587 000 tonnával többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban - derül ki a Kaucsuktermelő Országok Szövetségének (Association of Natural Rubber Producing Countries) adataiból.

"Hatalmas igény mutatkozott, amikor a leállásnak vége lett és a gyárak újból megnyíltak" - mondta Jom Jacob, az egyesület vezető közgazdásza a Wall Street Journalnek.

A kínai gumiimport fellendülése egybeesett az autóeladások az októberi - az egy évvel korábbinál - 13 százalékos felpörgésével - magyarázta a piaci viszonyokat a Kínai Autógyártók Szövetsége. Az amerikai autógyártók a termelés fokozása közben ezzel a problémával is szembesülnek, miután a kereskedőknél lévő készletek csökkentek az év eleji szünet után. Az Egyesült Államokban is nagyon megnőtt az újautó-eladások száma köszönhetően az alacsony kamatkörnyezetnek és a megváltozott utazási szokásoknak. Az USA importja viszont negyede a kínainak.

Tavasszal jöhet a böjt

Noha az emelkedő árak megkönnyítik a thaiföldi, indonéziai, vietnami és más nagy termelők helyzetét, a gumitermékek árai továbbra is jóval a csúcsuk alatt maradnak, ami 2011 elején csaknem 6 dollár volt. Ez az egyik oka annak, hogy a rally várhatóan nem hat ki majd erősen az olyan termékek árára, mint a gumiabroncsok - mondta Prachaya Jumpasut, a Rubber Economist Ltd. tanácsadó cég ügyvezető igazgatója.

Ugyanakkor arra lehet számítani, hogy egy enyhe drágulás biztosan lesz a tavasszal boltokba kerülő nyárigumiknál. Ha pedig az ellátási zavarok fennmaradnak, a járványhelyzet miatt még többen használják az autóikat, akkor jöhet egy jelentősebb emelkedés.

Drágul a járványügyi védekezés

A gumikesztyűk is jóval megdrágulhatnak. Az orvosi kesztyűk értékesítése 7 százalékkal nőtt még az augusztusi óta tartó három hónapban - mondta a malajziai Top Glove Corp. Bhd., amely a világ legnagyobb kesztyűgyártója. A szintetikus kaucsukból készült nitril kesztyűk értékesítése 31 százalékkal nőtt, és az emelkedő alapanyagköltségek arra késztették a társaságot, hogy emelje eladási árait.

A Phatthalung Paratex Co Ltd. dél-thaiföldi latexgyára a nap 16 órájában, a hét minden napján működik, és havonta kétszer annyi gumit termel, mint a világjárvány előtt. Még mindig nem tudta tartani a kesztyűkészítők igényeit. "Jelenleg virágzik az üzletünk" - mondta Ian Shearer, a vállalat tanácsadója.