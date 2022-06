Teljes erejéből tombol a medvepiac az amerikai tőzsdéken, ennek persze kihatása van a világ összes befektetési eszközére. Az S&P 500-as vezető amerikai részvényindex vesztesége korábbi csúcsához képest elérte a hét elejére a 20 százalékot is, ez nevezik hivatalosan is medvepiacnak.

A tavaly november óta megindult esésben időközben a befektetői hangulatra is megtette hatását. A Bank of America alapkezelői felmérésében az úgynevezett Bull & Bear indikátor a 0,2-es szintre érkezett. Ez olyan mértékű pesszimizmust tükröz a befektetők körében, amely akár már megágyazhatna akár egy pozitív irányú fordulatnak is a részvénypiacon, azonban ehhez a befektetési bank elemzői szerint még egy fontos dolog hiányzik.

Sosem vártak ennyien gazdasági visszaesést



A makrogazdasági kilátásokat illetően elképesztően borús a szakemberek véleménye. A felmérésben résztvevő 300, összesen 834 milliárd dollár befektetéséért felelős alapkezelő nettó 73 százaléka várja a világgazdaság gyengülését 12 hónapos időtávon. Ilyen sokan még sosem voltak pesszimisták a felmérés 1994 óta tartó történetében, még a globális pénzügyi válság legsötétebb időszakaiban is magasabb volt a növekedésben bízok aránya, mint most.

Eközben a stagflációtól (recesszió magas inflációval párosulva) tartók, illetve a vállalati profitok csökkenését váró szereplők aránya olyan magasra emelkedett, amire a 2008-as pénzügyi válság óta nem látunk precedenst.

A Bank of America elemzői szerint a felmérés eredménye arra utal, hogy a pozitív piaci fordulathoz az infláció és az amerikai kamatok tetőzése kellene. A mostani helyzetben ugyanis a piaci szereplők többsége arra számít, hogy a rövid futamidejű amerikai kamatok emelkedni fognak a jövőben.

Márpedig a múltban általában a piaci mélypontok azzal párosultak, hogy a túlnyomó többség kamatcsökkentésre számított. Így volt ez a koronavírus-járvány idején tapasztalt eséskor is, az amerikai államadósság leminősítését követő lejtmenetben, és a Lehman Brothers összeomlását követően is.

A befektetők félelmének egy másik mutatója az, hogy mekkora a készpénz aránya a kezelt portfóliókon belül. Ez érdekes módon május óta csökkent, 5,6 százalékra az akkori rendkívül magas 6,1 százalékos szinthez képest.

Az olaj lett az új részvény

Azt, hogy a tőzsdékről mit gondolnak az alapkezelők, jól mutatja, hogy 13 százalékuk alulsúlyozza a részvényeket a kezelt portfóliókban. Ennél pesszimistábban csak 2020 áprilisában, a koronavírus-járvány kirobbanását követő összeomlásban, illetve a 2019 eleji nagy technológiai esésben álltak hozzá a részvényekhez.

Ez az összes nagy régió tőzsdéire igaz, de leginkább az amerikai és az európai részvényekből tartanak általában jóval kevesebbet, mint amennyi a portfóliójuk benchmarkja alapján elvárható lenne.

Akármennyire is szeretnék magukat profinak beállítani az alapkezelők, abban nem nagyon különböznek az átlag kisbefektetőtől, hogy a legtöbben annak az emelkedését várják, ami már amúgy is sokat emelkedett. Ennek megfelelően elképesztően nagy arányban - 67 százalékban vélik úgy - hogy az év hátralévő részében az olaj lesz majd a legjobb befektetés. Még akkor is, ha annak ára év eleje óta 50 százalékkal lett magasabb, illetve két év alatt megháromszorozódott.

Masszívabb kamatemelésre lenne szükség a Fedtől

Emiatt úgy vélik, hogy ha a Fed a várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal emelne júniusban, akkor valószínűleg maradna a kockázatkerülő magatartás a piacokon, azonban ha a vártnál egy jóval erősebb, mondjuk 100 bázispontos emelés következne, akkor érdemes lehetne kockázatvállaló üzemmódba kapcsolni dollár shortokon és például feltörekvő piaci részvényeken keresztül. Azt, hogy a korábban vártnál erőteljesebb lépés készült, lehetett érezni már abból is, hogy a Fed döntéshozói hétfőn elhintették ennek lehetőségét a Reuters szerint.

A Bank of America elemzői emlékeztetnek arra, a mostani a huszadik medvepiac az amerikai tőzsdék történetében az elmúlt 140 év folyamán. Ezek során az S&P 500-as részvényindex (illetve ennek korai megfelelője) átlagosan 37,3 százalékot veszített értékéből, ha a csúcs és az azt követő mélypont árfolyamait vizsgáljuk. Egy medvepiac átlagos hossza 289 nap volt. Így, ha ez egy átlagos medvepiac lenne, akkor idén október 19-én érne véget, nagyjából 3000 pontos S&P 500-as érték mellett.