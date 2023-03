Az előző hetek bankcsődjei miatt pénteken általános félelem lett úrrá az európai tőzsdéken, mivel a két igazán nagy akció, amivel egy-egy bank összeomlását a betétesek teljes védelmével tudták megoldani, hétvégére esett.

Ez nem véletlen, hisz ekkor volt idő ezeket a kormányok és jegybankok, valamint más szereplők bevonásával úgy levezényelni, hogy a tőzsdék és bankok nyitási idejére már minden rendben legyen, így elmaradjanak a pánikszerű betétkivonások és eladások.

Féltek a hétvégétől

Pénteken aktuális gyenge láncszemként a Deutsche Bankot találták meg, mivel ott pár éve valóban súlyos helyzet állt elő. Csakhogy azt 4 év alatt kezelték, a bankot rendbe hozták, átalakították, megerősítették, és tavaly már komoly nyereséget termelt. Az amerikai piacokon nem is mutatkozott semmiféle ijedelem, ami azt mutatta, hogy a nagy intézményi befektetők tisztában vannak a helyzettel, Európában azonban zárásig kitartott a félelem, a banki részvények árfolyama nagyot esett.

Végül eltelt a hétvége és nem történt semmi, erre végre megnyugodott mindenki, az európai tőzsdeindexek erős pluszba kerültek hétfőn, bár a bankrészvények csak viszonylag kisebb mértékben emelkedtek. Ez azonban nem baj, normális folyamat, ha a bankszektort most kivonják a befektetők a kedvencek közül, és más szektorok részvényeiből vásárolnak be. Hogy nincs komolyabb bizalmatlanság, azt az is mutatja, hogy a komolyabb európai indexek, mint a német DAX vagy a francia CAC-40, alig vannak lejjebb, mint mindenkori csúcsuk. Igazi pénzügyi válságban ilyen nem fordul elő.

Beszédes számok

A Deutsche Bank valóban össze sem hasonlítható az egy héttel korábban elvérzett Credit Suisse helyzetével. Míg a Deutsche bank 1,8 milliárd eurós nyereséget ért el a tavalyi utolsó negyedévben és 5 milliárd euró volt az egész éves profit, addig a Credit Suisse tavaly összesen 7,3 milliárd svájci frankot veszített, ebből csak az utolsó negyedévben 1,4 milliárdot.

A Deutsche Bank likviditási fedezeti rátája emellett 142 százalékos volt év végén, azaz bőven rendelkezésre álltak olyan bármikor eladható eszközök, melyekből egy hirtelen jövő, nagyobb betétkivonás is könnyedén fedezhető. A Credit Suisse eközben már tavaly felélte likvid készleteit, így a rendelkezésre álló eszközök mértéke már el sem érte az előírt mértéket, vagyis olyan rossz helyzetben volt, hogy érdemben semekkora kivonást nem bírt már ki.

A menekülés mértéke

A pánikfolyamat így egyelőre úgy tűnik, megszakadt, és a CNBC szerint vannak már adatok arról, hogy Amerikában mekkora betétkivonást, illetve átrendeződést eredményeztek az ottani bankcsődök. A március 15-én végződő héten, vagyis csütörtöktől szerdáig a pánik időszakában összesen 98,4 milliárd dollárt vontak ki a bankokból, ami az összes bankbetét 0,6 százaléka. A kisebb bankokból a pénz egy részét átvitték nagyobbakba, így azokból összesen 120 milliárd dollár kivonás történt.

Miután ezt az akadályt a kisebb bankok gond nélkül vették (még ha esetleg igénybe is kellett venniük átmeneti jegybanki likviditási hiteleket), azt jelzi, hogy egyelőre nem volt több csontváz a szekrényben, és az európai bankokat sem zavarták meg a kivonások. Természetesen lehetnek még problémás bankok a későbbiekben, de úgy tűnik, hogy a pánikfolyamat megszakadt, a bankok nagy része rendben van, és a lebonyolított hétvégi akciók sikeresek voltak, a közönség láthatja, hogy

ügyesen és gyorsan kezelik a pénzintézetek, jegybankok és kormányok az ilyen helyzeteket, 2008 óta felkészültek erre.