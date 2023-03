Mint a neve is mutatja, a Silicon Valley Bank (SVB) a legnagyobb innovációk területét helyezte tevékenysége középpontjába: startupokat, kibontakozóban lévő vállalatokat hitelezett, ami nem kis kockázattal járó tevékenység. A bank most hirtelen tőkeemelést jelentett be, melynek során 2,25 milliárd dollár értékben bocsátana ki részvényeket, csakhogy ennek célja megingott tőkehelyzetének rendezése.

Tőkeemelésbe menekültek volna

A banknál túl sok rossz, azaz nemfizető hitel gyűlt fel, és ilyen esetben a részvénykibocsátás kétségbeesett lépésnek tűnik, amitől kellőképpen meg is ijedtek a befektetők. A Bloomberg szerint több kockázatitőke-társaság azt javasolta ügyfeleinek, hogy menekítsék a bankból pénzüket, ami szépen meg is indította a pánikhullámot. Csütörtökön a bank részvényesei is megkezdték a kitárazást: a papír a tőzsdei kereskedésben 60 százalékkal zuhant.

Az SVB vezérigazgatója ugyan nyugalomra intette a betéteseket és a befektetőket, sőt, kérte őket, hogy támogassák a bankot, ahogy ezt 40 éves fennállása alatt tették, ám ez nem sokat segített, sőt, gyakran olaj a tűzre egy ilyen megszólalás. Önmagában egy kockázatos hiteleket nyújtó bank megroppanása nem egy különleges esemény, most azonban a befektetők világszerte megrémültek ettől, és szinte úgy adják a bankrészvényeket, mint a 2008-as válság idején.

A kriptodeviza-szál

A befektetők aggodalmát fokozza, hogy egy másik bank is gondban van, igaz, hogy az hosszabb ideje. Ez a Silvergate, amely eleve nem kis részben a kriptodevizákkal foglalkozók bankja volt, és az ügyfelek már korábban menekülni kezdtek.

A bank csődje nem okozna különösebb problémákat, míg az SVB esetében lehet, hogy amerikai állami mentőakcióra lenne szükség, és a 2008-as válságban látszott, hogy ezeket inkább megadják, mint hogy egy ilyen eset veszélyeztesse a pénzügyi rendszert.

Adják a bankokat

Mindenesetre a csütörtöki amerikai kereskedésben a bankpapírok igen nagyot estek, a Citi 4 százalékkal gyengült, a Bank of America 6 százalékkal zuhant, de nem voltak ritkák a 8-10 százalékos mínuszok sem a szektorban.

Az európai bankok összességében valamivel kisebb mértékben esnek meg, de például az Erste 2,5 százalék mínuszban van a bécsi tőzsdén, a Barclays 4 százalékkal esik Londonban.

Nem kizárt, hogy az OTP előző napokban látott, nehezen magyarázható gyengélkedése is sokkal inkább a bankrészvényekből való általános meneküléssel függ össze, mint a pénteken megjelent éves eredménnyel. A bankpapírokkal egyidejűleg a kriptodevizák is zuhanni kezdtek, a hét közepén még 22 500 dolláron álló bitcoin pénteken 20 ezer dollár alatt is járt.

Mi várható?

Hogy a mostani folyamat a tőzsdéken egy átmeneti megijedés, vagy a tavaly indult tőzsdei eső trendben csak egy váltást jelent a szektorok között, és most a technológiai papírok helyett a bankrészvények kerülnek sorra, még nem lehet tudni.

Az viszont nem valószínű, hogy komolyabb banki csődhullám következne, mint a 15 évvel ezelőtti válság folyamán.