Az arany dollárban számolt árfolyama soha nem látott magasságba, unciánként 2078 dollárra emelkedett múlt héten, mivel az újraéledő kínai kereslet és a regionális amerikai bankok állapotával kapcsolatos félelmek tovább tüzelték nemesfém hat hónapja tartó erősödését.

Az iparági szervezet, az Arany Világtanács (WGC) szerint a kínai fogyasztók kereslete az év első három hónapjában az ékszerek, aranyrudak és érmék iránt jelentősen nőtt, miután Peking feloldotta zéró-Covid politikáját és újranyitotta gazdaságát. Eközben a három regionális amerikai bankcsőd szintén arra késztette a befektetőket, hogy a bizonytalan időkben értékmegőrzőként szolgáló nemesfémbe rakják át megtakarításaik egy részét – foglalta össze a helyzetet a Financial Times.

Jól jött a bankválság

A bankválság legújabb fejezeteként az amerikai regionális bank, a PacWest közölte múlt csütörtökön, hogy jövője biztosítása érdekében stratégiai lehetőségeket vizsgál. Erre válaszul a Comex tőzsdén az arany határidős ügyleteinek kereskedését csütörtökön az eddigi legmagasabb, 2072 dolláros szintre emelte. Ugyanakkor más adatszolgáltatók szerint 2078 dolláron is járt az árfolyam, ami már magasabb, mint a Covid-járvány első hullámának tombolása idején elért 2075 dolláros maximális árfolyam. A következő napokban érezhető volt egy minimális korrekció, azonban már ismét 2030 dollár körüli árakat jegyeznek.

Az arany iránti keresletet növelte a múlt héten az is, hogy a Fed szerdai bejelentését követően egyre többen hisznek abban, vége a monetáris szigorítás időszakának, ami vonzóbbá teheti az amúgy nem kamatozó aranyat.

A sárga fém mostani masszív emelkedése tavaly novemberben indult meg, amit vélhetően leginkább a központi bankok tavalyi rekordmennyiségű, 1087 tonnás vásárlása támogatott. Ebben a legnagyobb szerepet a nem nyugati jegybankok játszották, amelyek az aranyvásárlásokkal az amerikai dollártól való függőségüket szerették volna csökkenteni, miután Washington a Moszkva elleni szankciói során a nemzetközi fizetési forgalomban legfontosabb szerepét betöltő devizáját gyakorlatilag fegyverként használta - emlékeztet a lap.

A befektetői kereslet még hiányzik, a technika biztató



Az Arany Világtanács negyedéves jelentése szerint a központi bankok vásárlási hulláma idén is folytatódott, az első negyedévben 228 tonna aranyat szívtak ki a piacról. Igaz, ez már enyhülésnek tekinthető a tavalyi második félévhez képest. John Reade, a WGC vezető piaci stratégája szerint az, hogy az arany feljebb tud-e nyomulni, attól függ, hogy a befektetők látják-e a bankválság súlyosbodásának jeleit, vagy valamilyen bizonyítékot az amerikai monetáris politika szigorítási fázisának végére. A szakértő szerint ahhoz, hogy az arany áremelkedése folytatódjon az kéne, hogy a pénzügyi befektetők masszívabban kezdjék el azt vásárolni.

Ennek azonban egyelőre nincs igazi jele. Az arany árát követő és aranyat fizikai formában is tartó, tőzsdén kereskedett alapok (ETF) tavaly tőkekiáramlást szenvedtek el. Igaz, ennek mértéke az első negyedévben 29 tonnára, azaz 1,5 milliárd dollárnak megfelelő összegre zsugorodott, és márciusban a bankválság beindulásával véget is ért a negatív sorozat.

Az arany unciánkénti ára dollárban Kép: Napi.hu , stooq.com

Az arany árfolyama egyébként az elmúlt közel három évben meglehetősen jól látható technikai alakzatot rajzolt. A 2070 és az 1675 dollár között egy nagy sávot, vagy négyszög alakzatot alakított ki, amelynek felső szélénél lévő ellenállási szintet most teszteli harmadszor az árfolyam. Ha ezt sikerülne áttörnie, akkor elvileg a sáv magasságával megegyező további mozgást lehetne elvárni az árfolyamtól, amely 2450 dollár feletti célárfolyamot jelentene. De ha még most nem is sikerülne a nagy kitörés, akkor sem kellene azonnal temetni a nemesfémet. Az ilyen sávozó mozgások ugyanis rendszerint trendfolytató alakzatok, s az arany árfolyama az elmúlt 8 évben hosszabb távú emelkedő trendben van. Ez juttatta el a kurzust az 1050 dollár alatti szintekről a mostani rekord közeli magasságba.