Bedől a gazdaság, száguld a tőzsde - van ennek értelme?

Hatalmasat zuhant a globális gazdaság a járványra adott kényszerintézkedések következtében. Az amerikai tőzsde ennek ellenére szárnyal, s már 24 százalékkal jár márciusi mélypontja felett. Az elemzők keresik az okát a nagy ellentmondásnak.

Elképesztően naggyá vált a divergencia a gazdaság valós teljesítménye és a tőzsdei árfolyamok között. Az elemzők azt találgatják, vajon ennek mi lehet az oka és tartós lehet-e az elmúlt egy hónapban tapasztalt tőzsdei feltámadás - írja összefoglalójában a Financial Times.

A frissen napvilágra került adatok azt mutatják, hogy a gazdaság még annál nagyobbat esett a korlátozásoknak következtében, mint amire eredetileg számítottak. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss előrejelzése szerint a globális recesszió mértéke a legnagyobb lehet az 1930-as Nagy gazdasági világválság óta.

Néhány befektető még mindig nem tért magához a járvány okozta sokktól. "Tényleg teljesen ismeretlen terepen járunk. Van egy szörnyű, méreteiben a Nagy gazdasági világválságra emlékeztető visszaesésünk, amely olyan gyors, mint a '87-es tőzsdekrach és olyan félelemhullám párosul hozzá, amihez foghatót a 2001 szeptember 11-i terrortámadások váltottak ki" - mutatott rá Liz Ann Sonders, a Charles Schwab vezető befektetési stratégája. Ehhez képest a részvénypiac egy hónapja száguld felfelé.

Medvepiac...vagy mégsem?

Az emelkedést eleinte egyszerű medvepiaci rallynak minősítette mindenki, olyan átmeneti emelkedésnek, amely a nagy esések közben gyakran kibontakozik. Ehhez képest az emelkedés mértéke már elérte a 23 százalékot is, ha csak az S&P 500-as indexet nézzük. Márpedig a 20 százaléknál nagyobb rallykat bikapiacnak is szokta nevezni a befektetők egy része.

Az emelkedésnek köszönhetően a piac ledolgozta a február vége óta elszenvedett zuhanásának a felét, az FTSE All-World globális részvényindexe ismét olyan szintre emelkedett, amelyet először 2017 nyarán, az amerikai adócsökkentések okozta emelkedés során lépett át - írja a brit lap. Az általuk megkérdezett elemzők egyöntetű véleménye az volt, hogy az emelkedés mozgatói a nagy jegybankok intézkedései voltak, amelyekkel a válság hatásait igyekeztek tompítani.

A Citigroup becslései szerint a legnagyobb jegybankok idén 5 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak idén kötvényeket, élükön az amerikai Federal Reserve-el, amely már most a 2008-2009-es válság csúcsán alkalmazott élénkítés duplájánál jár. Ráadásul a Fed most már olyan, korábban tabunak számító eszközökből is vásárol, mint például a bóvli kötvények. A különböző likviditásösztönző és gazdaságélénkítő csomagok, amelyeket az elmúlt hónapokban bejelentettek világszerte, mind a járvány miatti korlátozások hatásait hivatottak enyhíteni. Az IMF becslései szerint ezek értéke világszerte összesítve elérheti a 14 ezer milliárd dollárt.

Elég lesz ez?

A Fed nagyon is világossá tette, hogy bármit hajlandó megtenni a gazdaság mentése érdekében. A kérdés csak az, hogy ez elegendő lesz-e - mondta Joyce Chang, a JPMorgan globális elemzési osztályának vezetője.

Úgy néz ki, sok befektető szerint igen. A technológiai szektor ismét vezeti az emelkedést, de még az utazási irodák és a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó cégek részvényei is jó 24 százalékkal ugrottak meg. Ezzel utóbbiak idei vesztesége 37 százalékra mérséklődött. Az összefoglaló szerint a befektetők már nem is az idei számokat nézik, ez az év már elúszott, hanem 2021-re koncentrálnak.

Technikai tényezők is segítik a rallyt. A JPMorgan szerint a bankok fedezeti ügyletei, valamint az olyan befektetési stratégiák, amelyek a csökkenő volatilitásra vásárlással reagálnak szintén a vevői oldalt erősítik, s ez most kevésbé likvid piacon erősebb emelkedést eredményez.

Mi lehet ebből?

Ráadásul az optimisták a historikus adatokban is találhatnak reményre okot adót. A Bespoke Investment Group például végignézte az összes korábbi nagy amerikai tőzsdei összeomlást. Ők arra jutottak, hogy ha egy krach után a piac az esés legalább felét ledolgozza az azt jelenti, hogy a korábban beállított mélypontig már nem esnek újra vissza az árfolyamok.

Persze ez alól is van kivétel, ez pedig az 1929-es összeomlás. Akkor a tőzsde az 1929 novemberi mélypontot követően márciusig 44 százalékkal emelkedett, majd ezután újabb 80 százalékot esett, s egészen 1954-ig nem érte el korábbi csúcsát.

Vannak olyanok, akik szerint ez utóbbi tűnik most a valószínűbb forgatókönyvnek. Paul Singer, az Elliott Management vezetője arra figyelmeztetett például, hogy könnyen visszatérhet a korábbi esés és a vezető indexek február végi csúcsuk felére is eshetnek. Szerinte a hatalmas ösztönzőcsomagok és a pénznyomtatás újabb körei ellenére hatalmas a jövőt övező bizonytalanság a gazdasági ágazatok széles körében. Ez nem az a helyzet, amikor elképesztően jó vételi lehetőségeket kéne keresni a piacon - írta befektetőinek.

Liz Ann Sonders szerint azonban még ha a részvénypiac nem is kerül újból a március végi mélypontokra, akkor is az a jellemző, hogy a mostanihoz hasonló visszaesések közepette nagyon sok hamisnak bizonyuló áremelkedés bontakozik ki a piacon, amelyeket masszív eladási hullámok követnek. Bárki, aki azt gondolja, hogy a kilábalás egy egyenes vonal mentén történik majd, álomvilágban él - tette hozzá.