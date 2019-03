Befektetők figyelem! Érkeznek az osztalékok

Készülhetnek az osztalékvadászok, egyre több tőzsdei cég teszi ugyanis közzé, mennyi pénzt ad vissza a részvényeseknek a tavalyi nyereségéből. A Mol növeli az osztalékot, az OTP-nél és az ANY-nél a tavalyihoz hasonló kifizetésre lehet számítani.

A Mol befektetői örülhetnek, a tavalyi 127,5 forintos összeg ugyanis megugrik, az idén 95 forintos alap és 47,5 forintos rendkívüli osztalék üti a befektetők markát, a 142,5 forintos részvényenkénti teljes kifizetés csaknem 12 százalékkal magasabb a tavalyinál, és nagyjából 4,4 százalékos hozamot jelent a jelenlegi árfolyam mellett.

Az OTP-nél az osztalék ugyanannyi marad, mint tavaly, részvényenként 219 forint, ami mindössze 1,7 százalék körüli hozamot jelent a jelenlegi árfolyam mellett. Hogy nem emelkedik a kifizetés a rekord összegű 318 milliárd forintos adózott eredmény ellenére sem, az nem meglepő. Csányi Sándor, a társaság elnök-vezérigazgatója már tavaly év elején, a 2017-es eredmények ismertetése során megmondta, a részvényesek számára most az akvizíciók több értéket teremthetnek, mint az osztalék növelése.

Sőt, ha megfelelő felvásárlási célpontokat találnak a régióban, akár arra is készek, hogy csökkentsék az osztalékot. Ezt Csányi jól látta, amikor hétfőn felvetődött, hogy az OTP sikerrel pályázhat a szlovén állami tulajdonban lévő Abankára a privatizáció során, egyetlen nap alatt 4 százalékot emelkedett az árfolyam, ami sokkal nagyobb nyereség, mint ami az osztalékkal elérhető.

Bejelentett osztalékok Cég Osztalék/részvény (forint) OTP 219 Mol 142,5 Magyar Telekom 25 Duna House 250 ANY 79 Graphisoft Park 0,4 euró

Forrás: Napi.hu-gyűjtés

Az MTelekom jövőre növeli

A Magyar Telekom részvényesei minden évben árgus szemekkel figyelik, mennyi lesz az osztalék. A távközlési cég menedzsmentje azonban az idén is, akár csak tavaly és tavalyelőtt részvényenként 25 forintos kifizetést javasolt. Ez éves hozamként 5 százalék fölötti szint, amit joggal kevesellhetnek a kisbefektetők, hiszen van olyan lakossági állampapír, amely árfolyamkockázat nélkül 4,5 százalékos hozamot fizet most. Meg is jegyezte a cég az április 9-re összehívott éves rendes közgyűlés előterjesztéseiben, hogy ideje felülvizsgálni az osztalékpolitikát, és a 2019-es eredményből már 27 forintos részvényenkénti kifizetést tervez.

A Richternél is megvannak már az eredményszámok, osztalékjavaslatot viszont még nem tett a cég. A tavalyi nettó profit 31,2 milliárd forint lett, ennek rendszerint a negyedét kapják vissza a befektetők. A nem túl jó eredmény hátterében egy bő 24 milliárd forintos leírás van, amely a mióma kezelésére szánt Esmyához kapcsolódott. A gyógyszerről ugyanis azt gyanítják, májproblémákat okozhat. Ha az idén is marad a megszokott táncrend, 8 milliárd forint üti majd összesen a befektetők markát, ez részvényenként 43 forint körüli összeg lesz. Tavaly a Richter több mint másfélszer ennyit, 68 forintot fizetett részvényenként a befektetőknek.

A CIG Pannónia jól fizet

Dörzsölhetik viszont a tenyerüket a CIG Pannónia részvényesei. A biztosítónál osztalék nem lesz, az alaptőkét viszont leszállíthatják annak érdekében, hogy részvényenként 31,96 forintos kifizetést biztosíthassanak egy-egy részvényre, ami a mostani 432 forintos árfolyamnál már elég tisztességes, 7,4 százalékos hozamot jelent.

Ez magasabb az ANY Biztonsági Nyomdánál elérhetőnél is, az ANY ugyanis az idei közgyűlésen is 79 forintos osztalékot javasol majd, akárcsak egy éve, ami 5,8 százalékos hozamot eredményezhet. A Rábánál is lesz osztalék, 17,8 forintot javasol az igazgatóság részvényenként.

Az ingatlanos cégek valószínűleg mind fizetnek majd osztalékot, ráadásul busásat. Közülük a Dunahouse már közzétette, hogy részvényenként 250 forintot javasol majd az igazgatóság a közgyűlésnek, ez 5,7 százalék körüli hozam. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságként (szit) működő Graphisoft Parknak a nyereség legalább 90 százalékát ki kell fizetnie osztalék formájában, a részvényesek markát így papíronként 0,4 euró, összesen pedig 4 millió euró üti majd. A szintén szitként működő BIF még nem tette közzé sem a tavalyi eredményét, sem az osztalékjavaslatát, de a nyereség döntő részét neki is ki kell majd fizetnie. Nincs még hír a Finext számairól sem, de ez az ingatlanos cég is fontolgatta már a szitté alakulást.

