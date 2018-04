Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bejött a jóslat: pofonnal indul a hét

Csökkenéssel indult a kereskedés a vezető nyugat-európai értéktőzsdéken kedden.

A londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 index 0,84 százalékos, a frankfurti DAX-index 0,91 százalékos, a párizsi CAC-40 index pedig 0,46 százalékos mínuszban nyitott. Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 0,73 százalékos veszteségben indította a kereskedést.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6,33 pontos csökkenéssel, 37 252,57 ponton nyitott kedden. A múlt csütörtöki záró értékéhez képest alig változott.

A befektetők kockázatvállalási kedvét visszafogja, hogy éleződik a kereskedelmi feszültség az Egyesült Államok és Kína között. Ráadásul egyre nagyobb aggodalom övezi az olyan nagy technológiai vállalatok kilátásait, mint a Facebook, az Amazon, a Netflix és Google. Csak kedden a Facebook újabb 2,75 százalékot, az Amazon 5,21 százalékot, a Netflix 5,10 százalékot, a Google anyavállalata, az Alphabet pedig 2,45 százalékot veszített értékéből - írja az MTI.

New Yorkban hétfőn a Dow Jones ipari átlag 1,90 százalékos, az S&P 500-as mutató 2,23, a Nasdaq Composite pedig 2,74 százalékos veszteségben fejezte be a kereskedést. Az S&P 500 index záróértéke 2016 júniusa óta először a 200 napos mozgóátlag alá került, míg a Dow Jones még 0,9 százalékkal, a Nasdaq Composite pedig 1,8 százalékkal áll a hosszú távú kilátásokat jelző 200 napos mozgóátlag fölött. Ezzel együtt is a Nasdaq Composite hétfőn veszteségbe került az év elejéhez képest.

Tokióban a 225 válogatott részvény Nikkei mutatója 0,45 százalékos, az irányadó ausztráliai index, az S&P/ASX 200 0,13 százalékos, a dél-koreai Kospi pedig 0,23 százalékos mínuszban zárt, míg a vezető sanghaji index 0,82 százalékos, a hongkongi Hang Seng pedig 0,01 százalékos mínuszban közelített a záráshoz kedden.

Az eurót 1,2321 dolláron jegyezték a nemzetközi bankközi devizapiacon kedd reggel kilenc órakor, napi szinten 0,15 százalékkal erősödött a közös európai fizetőeszköz.

A kriptodevizák árfolyama emelkedik. A CoinMarketCap, a legnagyobb kriptodeviza adatbázis adatai szerint a bitcoin árfolyama 6,18 százalékkal, 7393,08 dollárra nőtt. A világ második legnagyobb kriptodevizája, az ether 398,23 dolláron, 3,45 százalékos pluszban, míg a ripple 0,5179 dolláron, 5,95 százalékos nyereségben forgott.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajkeverék, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) drágul. A legközelebbi, júniusi határidős jegyzésekben a Brent hordónként 0,40 százalékos pluszban, 67,91 dolláron, a WTI pedig 0,33 százalékos nyereségben, 63,22 dolláron forgott kedden délelőtt.

A múlt héten csütörtökön, a húsvéti ünnepeket megelőző utolsó kereskedési napon emelkedéssel zártak a főbb európai tőzsdeindexek. A londoni FTSE-100 index 0,17 százalékkal, 7056,61 pontra, a frankfurti DAX-index 1,31 százalékkal, 12 096,73 pontra, a párizsi CAC-40 index pedig 0,72 százalékkal, 5167,30 pontra nőtt. A páneurópai indexek közül a Stoxx Europe 600 és az FTSE Eurofirst 300 index egyaránt 0,44 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,91 százalékkal kúszott feljebb.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!