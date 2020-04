Bele fogunk fulladni az adósságba a járvány után

Az Európai Unió tagállamai és az Egyesült Államok is olyan mennyiségű államkötvényt bocsátanak ki a következő években, amelyre nem volt példa korábban. Ennek pedig komoly negatív következményei lehetnek, még akkor is, ha a jegybankok segítenek.

Hiába emelkedik az elmúlt években folyamatosan jelentősen az amerikai államháztartás hiánya, a világ legnagyobb gazdaságának folyamatos eladósodása ellenére nem igazán emelkedett az amerikai államkötvények hozama - írja összefoglaló elemzésében a Handelsblatt. Még Lloyd Blankfein, a Goldman Sachs vezérigazgatója is azt nyilatkozta, meglepi, hogy az amerikai államadósság masszív emelkedése ellenére az amerikai állam gyakorlatilag korlátlan mennyiségben képes hitelt felvenni 10 éves időtávra mindössze 0,6 százalékos kamat mellett.

S ez a helyzet most tovább éleződik, hiszen a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásait ellensúlyozandó, az amerikai kormány hatalmas gazdaságélénkítő csomagot fogadott el. Ez természetesen tovább emeli az adósságszintet, amelyet új államkötvények kibocsátásával finanszíroznak. Ennek ellenére a kereslet töretlen, az amerikai állampapírhozamok történelmi mélypontjuk közelében tartózkodnak - emlékeztet a lap.

Már a határon az amerikai adósság

Martin Lück, a Blackrock Deutschland vezető stratégája arra figyelmeztet, hogy az amerikai adósság szintje már elérte azt a szintet, amelyet nem szabadna átlépnie ha meg kívánja tartani jelenlegi, csúcsszintű minősítését az adósságának besorolásában. Az Egyesült Államok úgy viselkedik, mintha mindig automatikusan lenne elég vásárló államkötvényeire. Ennek azonban nem kell mindig úgy alakulnia - figyelmeztetett a szakértő.

Európában is hasonló a helyzet: csak Németország mintegy 280 milliárd eurónyi államkötvényt szeretne értékesíteni az idén, eredetileg csak 200 milliárd eurónyi kibocsátást terveztek. Az összes eurózónás tagállam olyan mennyiségű államkötvényt készül idén a piacra dobni, hogy azzal az Európai Központi Bank kötvényvásárlási programjai nem nagyon tudnak lépést tartani. Hiába biztosít az ECB védőernyőt mindenkinek, az összes lyukat nem tudja egyszerre betömni - mondta Chrisoph Riegel, a Commerzbank vezető kötvénystratégája.

Az államkötvények a koronaválság során eddig klasszikus biztonságos menedékként viselkedtek. Azon kevés eszközosztályok egyike volt, amely pozitív hozamot tudott felmutatni ebben az időszakban. Azonban a szakértők szerint a most felrobbanó államadósságok és az emiatt a piacra zúduló államkötvény áradat könnyen negatívan befolyásolhatja azok árának stabilitását. Ez ahhoz vezethet, hogy ugyan az államkötvények mennyisége nő, az igazán biztonságos menedéket jelentőké végül csökken.

Új világ jöhet a válság után

Simán lehet, hogy a koronaválság után egy olyan világ lesz, amelyben a befektetők egészen máshogy gondolkodnak majd az államadósságról. Különösen az Egyesült Államokra igaz ez, amely messze a legfontosabb kötvénykibocsátó a világon. Lück, a Blakcrock stratégája szerint még Amerika esetében is elképzelhető, hogy eljátssza biztonságos menedék státuszát, még ha ez a hozamokban egyelőre nem is tükröződik.

Már a Donald Trump által bevezetett adóreform is oda vezetett, hogy az amerikai államadósság nagysága a pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedett, mindezt egy gazdasági fellendülés ciklusának a csúcsán. Most, hogy hirtelen 20 millió új munkanélkülivel kell az Egyesült Államoknak számolnia, újra milliárdokat kellene mobilizálni - írja az elemzés.

Ha a befektetők bizalma megrendülne az amerikai állam finanszírozási képességeimet, az mindenhol hamar a hozamok emelkedéséhez vezetne. Ezt pedig világszerte megéreznék nem csak az államok, de a vállalakozások is - folytatta Lück. Most az amerikai jegybank, a Fed még megveszi a frissen kibocsátott kötvények egy nagy részét. De ezt teszi az ECB is az eurózónás államkötvényekkel. Ugyanakkor például utóbbi esetében a rendkívüli kötvényvásárlási program (PEPP) csak a koronaválság idejére szól - mutatott rá Andrew Wilson, a Goldman Sachs Asset Management kötvénypiaci vezetője.

Szerinte a mostani hullám miatt a következő években sokkal több kötvényt kell majd kibocsátaniuk, a válság lecsengésével a jegybankok viszont már nem biztos, hogy mindent megvesznek majd. Akkor pedig a kamatok hirtelen megugrására lehet számítani. Ez viszont negatívan hat vissza a biztonságos menedéknek hitt kötvények árfolyamára is. Ha az amerikai államkötvények kiesnek biztos menedék szerepükből, annak az összes kezelt portfólióra komoly következményei lesznek. Sokkal drágább lesz a nagyobb portfóliók kockázatának csökkentése - mondta a Lück, a Blakckrock szakértője.

A Commerzbank szakértője eközben arra figyelmeztet, hogy az első jelei már megvannak annak, hogy indul a nagy államkötvény áradat a piacon. A német állam már most 100 milliárd euróval több kincstárjegyet adott el idén, mint egy évvel korábban, hogy fedezni tudja a vállalati szektornak nyújtandó gyorshiteleket. Ennek eredményeként ezen papírok hozama szeptember óta nem látott szintre ugrott. Mindezt annak ellenére, hogy az ECB eközben meglepetésre lecsökkentette a PEPP-ben megvehető papaírok minimális futamidejét 70 napra.