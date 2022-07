A New York Times beszámolója szerint a New York-i szövetségi ügyészek három embert vádoltak meg egy kriptopénzekkel kapcsolatos bennfentes kereskedési rendszerrel kapcsolatos csalással, köztük a Coinbase volt tőzsdei alkalmazottját, Ishan Wahit. Damian Williams, New York déli körzetének ügyésze szerint ez az első alkalom, hogy a tisztviselők vádat emelnek a digitális valuták bennfentes kereskedelmével kapcsolatban.

A Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, SEC) is csatlakozott a polgári keresethez, a felügyeleti szerv és az ügyészek azt állítják, hogy Wahi bizalmas információkat osztott meg a jövőbeli eszközlistákkal kapcsolatban a testvérével, Nikhil Wahival és a testvére barátjával, Sammer Ramanival. A legalább 2021 júniusa és 2022 áprilisa között megosztott adatok segítették Nikhilt és barátját abban, hogy még a tőzsdei bevezetés előtt megvásárolhassák az eszközöket, ami növelte azok értékét. Ezt követően ők ketten nyereséggel adták volna el az eszközöket. A 25 vagy annál több eszköz megvásárlása a SEC szerint több mint 1,1 millió dolláros profitot hozott – írja az Engadget.

Indiáig menekült a kriptocsaló

A Coinbase áprilisban belső vizsgálatot indított egy szokatlan kereskedési tevékenységről szóló Twitter-bejegyzésre válaszul. Ishan Wahi közvetlenül azelőtt foglalt repülőjegyet Indiába, hogy a Coinbase kihallgatta volna, de őt és testvérét a múlt héten Seattle-ben letartóztatták. Ramani még mindig szabadlábon van, és feltehetően Indiában tartózkodik - közölte a SEC.

Wahi ügyvédei fenntartották állításukat, hogy ügyfelük ártatlanságát. Ramani és Wahi testvérének ügyvédje nem kommentálta a vádakat. A Coinbase közölte, hogy átadta az információkat az igazságügyi minisztériumnak, és kirúgta Wahit az ilyen viselkedéssel szembeni "zéró tolerancia" politikájának részeként.

Ez messze nem a legnagyobb kriptoügy. A BlockFi cég nemrég 100 millió dollárt fizetett az értékpapír-szabálysértések rendezésére, míg a Telegramnak 18,5 millió dollár kifizetésén felül 1,2 milliárd dollárt kellett visszaadnia a befektetőknek a saját jogsértései miatt. A vádak azonban inkább figyelmeztető célt szolgálnak. A kormány világossá akarja tenni, hogy a csalás illegális, akár a blokkláncon, akár a Wall Streeten történik.

Az Európai Unió az amerikai szabályozásnál is szigorúbb jogi keretrendszert dolgozott ki a kriptovaluták kereskedelmére.