A forgalom az előző heti 71,247 milliárd forintról 64,233 forintra csökkent, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek - írja az MTI.

Az Equilor Befektetési Zrt. összefoglalója szerint a héten jórészt az Oroszország elleni olajembargó hírei, illetve a negyedéves jelentések közzététele befolyásolta a BÉT-en az árfolyamokat.

A tőzsdeindex a nemzetközi hangulathoz igazodva eséssel kezdte a hetet, a lehetséges embargó hírére a Mol jelentősen, a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben gyengült. A tőzsdei hangulat kedden is csak átmenetileg javult, a hét többi napján ismét csökkent a BUX. Ezzel együtt a Mol árfolyama tovább esett, és az OTP is jelentősen gyengült. A két vezető kibocsátó részvényeinek értékcsökkenése a péntek hajnali gyorsjelentések után is folytatódott, mivel az első negyedévben gyengébb eredményeket értek el, mint amire az elemzők számítottak.

A héten a legnagyobb mértékben, 5,09 százalékkal az OTP árfolyama csökkent, pénteken 10 250 forinton zárt, heti forgalma 38,463 milliárd forint volt.

A Mol 4,25 százalékos gyengüléssel 2928 forinton fejezte be a kereskedést, 15,587 milliárd forintos forgalom mellett.

A Richter-részvények értéke kisebb mértékben, 0,84 százalékkal csökkent, a pénteki zárásra 7090 forintig jutott. Heti forgalma kevéssel meghaladta a 7,5 milliárd forintot.

A Magyar Telekom a hét egyetlen erősödő részvényeként 2,96 százalékot gyarapodott, 400 forinton állt meg, összforgalma megközelítette a 931 millió forintot.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,69 százalékos csökkenéssel 4020,88 pontra esett, majdnem 1,75 milliárd forintos forgalomban.