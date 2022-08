A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 711,57 pontos, 1,64 százalékos csökkenéssel, 42 631,81 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn a Budapesti Értéktőzsdére a kedvezőtlen nemzetközi tőzsdei hangulat hatott leginkább, a vezető részvényekre nem érkeztek piacbefolyásoló hírek. Az amerikai jegybank elnöke pénteken szigorításról beszélt, erre jelentős eséssel reagál az amerikai piac, ez a folyamat gyűrűzött be hétfőn Európába. A befektetők az Európai Központi Bank (EKB) esetében is további szigorításra számítanak, emiatt is van az általános rossz hangulat a tőzsdéken - tette hozzá.

A Mol 48 forinttal, 1,71 százalékkal 2760 forintra csökkent, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 280 forinttal, 3,05 százalékkal 8900 forintra esett, forgalmuk 4,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,59 százalékkal 336 forintra gyengült, forgalma 55,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,49 százalékkal 8140 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3918,33 ponton zárt hétfőn, ez 11,88 pontos, 0,30 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.