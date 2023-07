A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 189,82 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel, 51 566,07 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője a kedvező befektetői hangulattal magyarázta, hogy az emelkedés kitartott csütörtökön is. Varga Zoltán szerint ehhez a várnál kedvezőbb amerikai inflációs adatok is hozzájárultak. Az európai részvénypiacokkal együtt a BÉT is jól teljesített, a forgalom magasabb volt az ilyenkor megszokottnál – tette hozzá.

A vezető részvények közül

a Mol 8 forinttal, 0,26 százalékkal 3080 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban;

az OTP-részvények ára 130 forinttal, 1,08 százalékkal 12 220 forintra nőtt, forgalmuk 6,7 milliárd forintot tett ki;

a Magyar Telekom árfolyama 415 forinton maradt, forgalma 128,2 millió forint volt;

a Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,17 százalékkal 8715 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3627,42 ponton zárt csütörtökön, ez 30,25 pontos, 0,83 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.