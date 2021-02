Itt vannak a nap nyertesei: Mészáros Lőrinc cége csak a harmadik a listán

Jó a hangulat a Budapesti Értéktőzsdén. A nagypapírok árfolyama emelkedik, a nap nyertese az Opus, az Autowallis és az Akko.

Kiváló hangulatban zajlik a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn a délutáni órákban. A BUX index több mint 1,5 százalékos pluszba ugrott, miután szinte minden fontos részvény árfolyama emelkedett. Az OTP 2 százalékos pluszban áll, a nap egyik nyertese. A Mol árfolyama is csaknem 2 százalékot emelkedett már.

Ebben szerepet játszhat az is, hogy lengyel értesülések szerint több érdeklődő is van a lengyel finomítói cég, a Lotos csoport eszközei iránt. A BP, a kanadai Couche Tard és a Saudi Aramco is megvásárolná a Lotos - PKN összeolvadás miatt eladósorba került eszközöket, többek között a gdanski finomító 30 százalékát. A Molt megfelelő vételár esetén érdekelnék ezek a részesedések - írta ma reggeli elemzésében az Erste Befektetési Zrt.

A Mol az INA igazgatótanácsába delegálta Simola Józsefet, a Mol pénzügyi igazgatóját, Horváth Ferencet, a cég korábbi feldolgozás-kereskedelmi igazgatóját, illetve Fasimon Sándor, az igazgatóság elnökének megbízatását 2024-ig meghosszabbította. A hír mutatja, hogy a Mol elkötelezett az INA befektetések iránt, de ömmagában semleges a részvényárra nézve.

A nap nyertesei: Opus, Akko, Autowallis

A Richter 0,66 százalékos, a Magyar Telekom 0,75 százalékos pluszban volt délután. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus árfolyama 2,86 százalékot emelkedett, az Opus a nap egyik nyertese. Az Akko és az Autowallis 4, illetve 3 százalékos pluszban állnak. Mindkét cégről pozitív hírek láttak napvilágot.

A koronavírus miatti korlátozások ellenére, részben a tavaly végrehajtott hat tranzakciónak köszönhetően a piaci átlagot meghaladó növekedést ért el az AutoWallis az autóértékesítés terén 2020-ban. A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat 39 százalékkal több gépjárművet értékesített, mint az azt megelőző évben, míg a szolgáltatások terén a szerviztevékenység 33 százalékkal bővült.

Az Akkoról az derült ki hétfőn, hogy a cég igazgatótanácsa aznapi ülésén Magyarország egyik vezető ingatlanüzemeltető és szolgáltató cégének, a jelenleg a WING Csoport tulajdonában álló NEO Property Services Zrt-nek 18,5 milliárd forintért történő felvásárlásáról határozott. Döntöttek emellett a társaság alaptőkéjének maximum tízszeresére történő felemelésének lehetőségéről, valamint új igazgatósági tag választásáról is.