Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint mérséklet lehet az emelkedés a hét nyitónapján a Budapesti Értéktőzsdén, de ez eddig nem jött be. Az elemző várakozása szerint az, hogy pénteken magára talált az OTP (és sikerült visszakapaszkodnia a 8000 forintos szint fölé, amely továbbra is támaszt jelent, míg az ellenállási szint 8241 forintnál húzódik) a mai napra is adhat némi muníciót.

A Mol árfolyamában 2910 forintnál található egy fontos ellenállás, áttörése esetén a 2965 forintos szintet célozhatja meg, míg a támasz 2845 forintnál húzódik. Jelentős negatív korrekció indult a Richter árfolyamában, 8000 forintnál húzódik a következő fontos támasz. A Magyar Telekom grafikonján 310 forintnál található a támasz, és 322 forintnál az ellenállási szint .

BUX: nyitáskor 41 805,28 ponton ált, és a pénteki záró értékéhez képest az értéke nem változott.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 34,15 pontos, 0,08 százalékos emelkedéssel, 41 805,28 ponton zárta a múlt pénteket. A részvénypiac forgalma 7,0 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol 26 forinttal, 0,90 százalékkal 2906 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 214 forinttal, 2,71 százalékkal 8120 forintra nőtt, forgalmuk 2,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom papírjainak árfolyama 2,5 forinttal, 0,81 százalékkal 312,50 forintra emelkedett, forgalmuk 50,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 305 forinttal, 3,64 százalékkal 8075 forintra csökkent, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.