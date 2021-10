A tranzakció ajándékozás útján jött létre, miután az UBM Trade Zrt. kilenc magánszemély részvényese a társaságban fennálló 99,82 százalékos tulajdonrészét ajándékozási szerződés keretében a tulajdonukban álló UBM Holding Nyrt-re ruházta át október 1-jei hatállyal – közölte a társaság.

A független értékbecslésen alapuló tranzakció értéke 20,7 milliárd forint, így annak mérete a Budapesti Értéktőzsdén is jelentősnek mondható.

A társaság a továbbiakban is vizsgálja a tőkepiaci forrásbevonási lehetőségeket, melynek célja, hogy az UBM tervezett további növekedését finanszírozza. A tranzakció a magyar tőkepiac szempontjából is fontos momentum, mert ezzel a gazdaság egyik legfontosabb ágazata, a mezőgazdaság egy szelete is elérhető lesz a befektetők számára, amellett, hogy egy nagyvállalat lép a parkettre.

Az 1996-ban alapított UBM Csoport 2020-ban 138 milliárd forintos árbevételt és 1,6 milliárd forint adózott eredményt ért el. A Magyarország mellett Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában jelenlevő csoport forgalmának közel fele exportból származik. A társaság a hazai takarmánygyártás piacvezetője, valamint vezető alapanyagkereskedő, különösen a gabona- és fehérjekereskedelem terén meghatározó a pozíciója.