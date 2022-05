A növényi alapú húsok terén az elmúlt években fokozódott a verseny, mivel a hagyományosabb nevek, köztük a Tyson Foods, a Kellogg, valamint az újoncok is beléptek a harcba, és nagy árengedményekkel próbálják magukhoz vonzani a fogyasztókat.

Ez pedig meg is látszik a műhúspiac slágercégének, a Beyond Meat eredményein is. A társaság nettó árbevétele 109,5 millió dollár volt a jelentett negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 108,2 millió dollárral. A Refinitiv által megkérdezett elemzők 112,3 millió dollárt vártak.

Az amerikai éttermeknek és egyéb vendéglátóipari egységeknek történő értékesítés 7,5%-kal csökkent az április 2-án véget ért első negyedévben – írja a Reuters.

"Az amerikai vendéglátócsatorna nettó árbevételének csökkenése elsősorban annak tudható be, hogy egy bizonyos ügyfélnél megszűnt a forgalmazás, amely az előző év azonos időszakában szerepelt" - közölte a vállalat.