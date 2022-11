A kriptovaluták kedden magasabbra emelkedtek kedd reggel, mivel a befektetők további részleteket vártak a Binance Holdings vezérigazgatója, Csangpeng "CZ" Zsao által beígért iparági helyreállítási alapról. A bitcoin, a legnépszerűbb token, mintegy 2 százalékos emelkedéssel 17 000 dollár felé emelkedett, míg a második helyen álló ether hasonló arányban tudott drágulni – számolt be a Bloomberg.

Az erősödések némi enyhülést hoztak a kriptopiacon a Sam Bankman-Fried FTX tőzsde csődbe süllyedése által kiváltott káros eladási hullám után. A pánik elmúlása abból is látszik, hogy az FTX kriptotőzsde bedőlésekor a cég által kibocsátott két token, a Solana és a Serum is stabilizálódni tudott. Ahogy a Cronos is, a Crypto.com natív érméje, amelynek platformját a stressz jelei miatt vizsgálják, mivel a szektorban megnőtt a kockázat, hogy más kereskedelmi platformok is az FTX sorsára juthatnak.

A milliárdos Zsao, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének üzemeltetője hétfőn jelentette be az alap tervét, és azt mondta, hogy további részleteket közöl majd a hét első felében. Így megállt a további beszakadás, ami már így is brutális volt: a digitális eszközök értéke 200 milliárd dollárral esett az FTX első megingása óta.

Az FTX csődeljárásról szóló első bírósági dokumentumok közül néhányból kiderült, hogy az összeomlás több mint egymillió hitelezőt érinthet. A származékos piacok rávilágítanak a kilátásokkal kapcsolatos folyamatos aggodalmakra. A bitcoin határidős görbéje azt mutatja, hogy a token azonnali ára magasabb, mint a határidős ára - ez a fordított helyzet arra utal, hogy a digitális eszköz értéke újra csökkenhet a közeli jövőben.