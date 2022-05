Brutális sebességgel zuhant a bitcoin ára a héten, hatalmas összegű papírvagyonok égtek el néhány hónap leforgása alatt. A nagy kérdés, hogy az új csodabefektetésként ünnepelt kriptodevizák árfolyamának zuhanása magával tudja-e rántani a teljes pénzügyi rendszert. A Reuters elemzése szerint az árfolyamesés - a 68 ezer dolláros bitcoin-csúcs óta a 30 ezer dollárig - a kriptodevizák piaci kapitalizációját 3 billió (ezer milliárd) dollárról 1,5 billió dollárra csökkentette.

A bitcoin nem az egyetlen befektetési eszköz, amelyet kedvezőtlenül érinthet az, hogy a Fed kamatemelési hullámba kezdett a megugró infláció megfékezése céljából. Azonban a kriptodevizák a 2008-2009-es pénzügyi válság utáni világ szülöttei, amikor szinte folyamatos volt a jegybankok által biztosított likviditásbőség a világban, s ezért nincs igazán tapasztalat arról, hogyan reagálnak, ha masszívabb monetáris szigorítási ciklus indulna be. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed ugyan 2016-ban szintén kamatemelési ciklust indított be, akkor a bitcoin a következő 2 évben jelentősen erősödni tudott, de akkoriban a teljes kriptodeviza-piac a jelenleginél jóval kisebb volt, és sokkal kevésbé volt beágyazva a hagyományos pénzügyi rendszerbe.

Nagy, de nem elég nagy

A kriptodevizák önmagukban, bár az 1,5 billió dollárnyi (nagyságrendileg 540 billió, azaz 540 ezer milliárd forint) összeg hatalmas, relatív kis szeletet hasítanak ki maguknak az amerikai befektetési termékek piacából. Az összes amerikai részvény kapitalizációja az elemzés szerint 49 billió dollárt tesz ki, míg az amerikai kötvények értéke meghaladja az 52 billió dollárt.

A kriptodevizák alapvetően lakossági termékként születtek, de az utóbbi években nőtt iránta az intézményi érdeklődés is, legyen szó tőzsdékről, cégekről, bankokról, hedge fundokról vagy hagyományos befektetési alapokról. Azt, hogy melyik befektetői csoportnak mekkora a részesdése a kriptopiacon ,elég nehéz megtudni. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Coinbase közlése szerint a tavalyi utolsó negyedévben a náluk kezelt eszközökön belül nagyjából 50-50 százalékos volt az arány a magánszemély és intézményi tulajdonosok között.

Ráadásul a forgalomban lévő bitcoinok és ethereumok tulajdonosi köre elég koncentrált. Az amerikai National Bureau of Economic Research adatai szerint összesen tízezer bitcoin-befektető ellenőrzi a kriptodeviza piac egyharmadát és mintegy ezer befektető birtokol nagyjából 3 millió bitcoin tokent. Eközben viszont a University iof Chicago tavalyi elemzése szerint az amerikaiak 14 százalékának van digitális eszközben befektetése.

Ott fertőzhet, ahol érintkezik

Ugyan a teljes kriptopiac amerikai léptékkel mérve nem nagy, azonban a Fed, az amerikai Pénzügyminisztérium és a nemzetközi Pénzügyi Stabilitási Bizottság a stablecoinokat - hagyományos eszközökhöz kötött értékű tokenek - a pénzügyi rendszerre potenciálisan fenyegetést jelentő eszköznek ítélték. A stablecoinokat általában más digitális eszközökkel való kereskedés megkönnyítésére használják. Olyan eszközök adják a fedezetét, amelyek könnyen veszíthetnek sokat értékükből egy-egy piaci eladási hullám során, ráadásul az ezen eszközökhöz fűződő befektetői jogok eléggé homályosak. A szabályozó hatóságok szerint ezért ez piaci pánikok idején gyors bizalomvesztéshez vezethet ezen eszközökkel kapcsolatban.

Ez történt hétfőn is, amikor a TerraUSD 1:1-es sávját letörte a dollárral szemben és értéke egészen 67 centig zuhant. Ez állítólag jelentősen hozzájárult a bitcoin árának eséséhez. Bár a TerraUSD árfolyama egy algoritmussal a dolláréhoz van kötve, azonban fedezetként tart például értékpapírokat és készpénzt is. Ha a befektetők megrohanják a stablecoint, annak hatásai tovagyűrűzhetnek a piacon.

Azzal, hogy egyre több cég nyeresége függ a kriptopiac teljesítményétől és egyre több hagyományos intézményi befektető lép be a kriptoeszközök piacára más veszélyek is megjelennek a szabályozó hatóságok szerint. Az amerikai pénzügyi szerveket felügyelő Acting Comptroller of the Currency szerint a bankok számára komoly fenyegetést jelenthet a fedezetlen kripto kitettség, mivel olyan eszközzel dolgoznak, amelyről kevés historikus adat áll rendelkezésre.

Az elemzés szerint a kriptodevizapiac nagysága még elegendő arra önmagában, hogy ha összeomlik, magával rántsa a hagyományos pénzügyi piacokat. Azonban a szabályozó hatóságok megosztottak a tekintetben, hogy pontosan mekkora fenyegetést is jelent.