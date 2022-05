Hatalmasat erősödött a rubel az orosz tőkekorlátozások és a szankciók bevezetése óta a nemzetközi devizapiacon, s ezzel a legjobban teljesítő devizává vált az év eleje óta a dollárral szemben. Azonban az orosz átlagembernek a szovjet időket idéző nehézségekkel kell szembenézniük akkor, ha valóban vásárolni szeretnének külföldi devizát rubeljükért írja összefoglalójában a Bloomberg.

A hírügynökség egy moszkvai doktor esetével illusztrálja azokat a nehézségeket, aki egy elég hajmeresztő körrel jutott végül euróhoz. Miután egy bottal üzenetet váltott egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül, egy ismerőse rubelt transzferált egy előre megadott számlára, amiért cserébe egy vonalkódot kapott. Ez a vonalkód nyitott egy csomagmegőrző szekrényt egy moszkvai raktárban, amiben ott volt az áhított 1000 euró.

Előkerült a szovjet éra

A bankoknak vagy nincs külföldi valutájuk, vagy ha van, azt nagyon rossz árfolyamon adják - mondta a doktor, aki elismerte, a fenti módszer a külföldi valuta vásárlásra nagyon kockázatos.

A feketepiacon a dollár nagyjából 20 százalékkal gyengébb a hivatalos árfolyamnál, s ez sok oroszt a szovjet érára emlékeztet. Az olajbevételek és a bevezetett szigorú tőkekontroll miatt a rubel ugyan ez egekbe lőtt a rubel árfolyamát, a mindennapi ember azonban ebből keveset érez.

Erre hivatkozni olyan, mint az Izvesztyija 1982-es számában megjelenő árfolyamot mutogatni akkoriban, nézd csak a Szovjetunió legyőzi az Amerikát, hiszen csak 62 kopeket ér a dollár. Egyet is értettem volna, ha lehetett volna annyiért dollárt venni - mondta a hírügynökségnek Szergej Kesztanov, moszkvai pénzügy tanár és az Otkritie brókercég vezérigazgatójának tanácsadója.

Az orosz központi bank legutóbbi előírásai szerint a hitelintézetek csak akkor adhatnak el dollárt és eurót, ha ahhoz április 9. után jutottak hozzá. A magánszemélyek ugyan kivehetnek kemény valutát, azonban csak a március 9-e előtt nyitott számlákról és szeptemberig ennek összege nem haladhatja meg a 10 ezer dollárt személyenként. Ennyit vihet ki egyébként legfeljebb egy magánszemély az országból, ha külföldre utazik.

15-20 százalékos felár megszokott

Akárcsak a szovjet időkben üzemelő illegális valutaváltók korában, most is viszonteladók játszanak össze banki alkalmazottakkal és adnak el valutát, persze a hivatalos árfolyamnál jóval drágábban. Borisz szerint most is meg van a veszélye annak, hogy valaki hamis pénzt kap egy ilyen tranzakcióban. Ő legutóbbi egyébként a hivatalos árfolyamnál 15 százalékkal drágábban jutott 2000 dollárhoz volt felesége és gyerekei számára, akik törökországi nyaralásra indultak, s kellett a készpénz, mivel az Oroszországban kibocsátott bankkártyák külföldön nem működnek többé.

Egy hétfői, 70 moszkvai bank körében végzett felmérés szerint azok a hivatalos árfolyamnál átlagosan 20 százalékkal drágában adtak el dollár készpénzt az érdeklődőknek. A különböző chat alkalmazásokban futó valutaváltó csatornák árfolyamai jellemzően 73 és 75 rubel között kínálják a dollárt, miközben a hivatalos árfolyam 63,4. Ez persze még mindig jónak tekinthető, hiszen ez nem rosszabb a háború előtti árfolyamnál.

A szankciók, amelyek levágták Oroszországot a nemzetközi pénzügyi rendszerről és a bevezetett tőkekorlátozások alaposan betettek az orosz importnak és gyakorlatilag lehetetlenné tették, hogy nagymértékű tőkemenekítés induljon meg az országból. Ugyanakkor az orosz olajat, gázt és más nyersanyagokat továbbra is el lehet adni külföldön, s így heti szinten több milliárd dollár folyik be továbbra is az orosz költségvetésbe.

A meglehetősen felemás szankciós intézkedéseket védve Anthony Blinken amerikai külügyminiszter április elején a rubel akkori erősödését fenntarthatatlannak nevezte. Az orosz deviza azóta 30 százalékkal drágult.

Csak az számít, mennyi gázt és olajat vesznek aznap



Tatha Ghose, a Commerzbank elemzője szerint ugyanakkor a mostani árfolyamnak már nincs semmilyen előrejelző szerepe, mivel a szankciók és a tőkekorlátozások megszüntették a tőkeáramlás nagy részét. Az árfolyamot azoknak az árucikkeknek a napi kereslete határozza meg, amikkel még éppen kereskedni lehet. Még az orosz jegybank is felhívta a figyelmet, hogy az árfolyam mostanra nem más, mint az ország pillanatnyi kereskedelmi mérlegének csupasz megtestesítője.

Ha valóban életbe lépne év végéig az Európai Unió részéről szankció az orosz olajra és gázra, akkor az árfolyam az év végéig 10, 2023 végéig pedig további 20 százalékkal gyengülne Ghose becslései szerint.

Persze eközben valamekkora rubel gyengülésnek lehet, az orosz pénzügyminisztérium is örülne. Az orosz, ural típusú kőolaj ára ugyanis eleve elmarad a brent típusúétól, s eközben az erős rubel azt jelenti, hogy orosz devizában a költségvetés bevételei alacsonyabbak. Így Oroszország gyakorlatilag védelem nélkül marad a gazdasági visszaesés és az Ukrajna elleni háború miatti pénzügyi korlátozások hatásaival szemben - idézi az anyag a TS Lombard nevű elemzőcég megállapításait.

Persze eközben azért nem lehetelten dollárhoz jutni a bankoknál sem, a titok mindössze annyi, korán kell útnak indulni és előre egyeztetni kel a bankfiókkal - adta a tippet Szófia, egy 22 éves diáklány. Ő barátja Prágába küldéséhez vett 550 dollárt egy hivatalos átváltási helyen. Barátját azért utaztatná külföldre, mert tart attól, hogy Putyin elnök bármikor elrendelheti az általános mozgósítást. Mint mondta, az árfolyam ugyan jóval magasabb volt a hivatalosnál, de legalább nem számoltak rá 30 százalékos kezelési költséget, februárban ugyanis még ez is megszokott volt.