Bizalmasan érdeklődhetett a Mol: megveheti-e a fekete-tengeri gázmezőt

Romániában évek óta komoly figyelem övezi a Neptun-projekt alakulását, mivel a tenger mélyén talált földgáz akár regionális nagyhatalommá is tehetné az országot. Vagy azt, aki a kitermelési jogot megszerezi. A célegyenesben lévő üzlet fele eladó - a hírek szerint a magyar olajipari vállalat is érdeklődik.

A Népszava szúrta ki a romániai Economica cikkét, mely szerint a Mol szeretne beszállni a fekete-tengeri román gázbizniszbe.

A hír, hogy az amerikaiak kiszállnának a Fekete-tenger Neptun kontinentális talapzatában lévő, becslések szerint 42-84 milliárd köbméter gáz kitermelési üzletéből, egyáltalán nem újkeletű, az eladás részletei és a vevőjelöltek listájára vonatkozó információk azonban hónapok óta szivárognak a médiába.

Az évi akár 6 milliárd köbméter kitermelhető gáz ígérete - melynek jogain az ExxonMobil az osztrák OMV-vel osztozik fele-fele arányban - évek óta csak ígéret, a projekt nem tud elérkezni a megvalósításhoz, a termelés megkezdéséhez. Már tavaly februárban megírtuk, de most is ez a helyzet: a Fekete-tenger mélytengeri lelőhelyére épített Neptun Deep elvileg készen áll a kereskedelmi méretű termelésre, de a termelési kapacitások indítása előtt több akadály is van.

A román parlament talán a legfőbb ok, mely két éve úgy emelte meg a kitermelési adót, hogy azt - ahogyan egy iparági vezető fogalmazott: - "nézve nehéz volna nem járulékvadászatnak látni". A gázmező kitermelési jogaival rendelkező két tulajdonos erre előbb a munkálatok megkezdésének elhalasztását jelentette be, majd az ExxonMobil tavaly közölte, hogy kiszáll az egész üzletből.

Az OMV-nek nincs ilyen terve, sőt: román vállalta, a Petrom az állami gázszolgáltató Romgazzal és az ugyancsak állami, de lengyel felségjelű PGNIG olaj- és gázipari csoporttal együtt akár az amerikaiak tulajdonrészének egészét megvennék. Az Economica azonban most megtudta, hogy több más befektető is jelezte már érdeklődését a projekt iránt. Például a Lukoil anyavállalata, mely már bent is van Romániában. De a lap szerint az eladásról "bizalmasan konzultáló" Mol mellett ott van a Black Sea Oil And Gas (mely az amerikai Carlyle-alap tulajdonában), és a Petrom termelésnek felére képes, de ugyancsak amerikai Cox Oil is.

A Mol a Népszavának érdemben nem válaszolt az ügyben feltett kérdésre. Azt írták: pletykákat nem véleményeznek.

