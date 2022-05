Tavaly az amerikai start-up, a Yuga Labs létrehozta a Bored Ape Yacht Club NFT-ket, olyan blokklánc-alapú tokeneket, amelyek 10 000 számítógép által generált rajzfilmmajmot képviselnek. A nem-fungible tokenek (NFT-k) - olyan kriptoeszközök, amelyek digitális fájlokat, például képeket, videókat vagy egy online játékban lévő tárgy tulajdonjogát képviselik. Bár igazán senki nem érti, mire valók, népszerűségük egyre nagyobb, amit jól mutat, hogy a Bored Ape árai egyenként több százezer dollárra emelkedtek.

Az egyik legismertebb NFT-márkává váltak, a Bored Apes-t a legjobb aukciós házakban adták el, és olyan hírességek tulajdonában voltak, mint Paris Hilton és Madonna. Most pedig a cég szintet lépett: egy NFT-sorozatot bocsátott ki, amely egy olyan virtuális valóságra építő játék ingatlanaira és földjeire szól, amelyek még el sem készültek. A kereslet ezekre is hatalmas: már közel 285 millió dollárt (102,3 milliárd forintot) vontak be ezekkel a piacról – írja a Reuters.

A Yuga Labs egy április 30-i online értékesítés során "Otherdeeds" nevű NFT-ket adott el, amelyeket állítása szerint virtuális telkekként lehet majd elcserélni egy jövőbeli Bored Ape-témájú online környezetben, a "Otherside" nevűben. Az Otherdeedek lesznek a játék fizetőeszközei, 55 000 darab volt megvásárolható, darabonként 305 ApeCoinért, és a cég a Twitteren azt írta, hogy ezek már elfogytak.

Nem volt világos, hogy a pénzt hogyan fogják elosztani, bár a vállalat azt mondta, hogy az ApeCoin egy évig "zárolva lesz".

Az eladás azt jelzi, hogy továbbra is nagy a kereslet az online virtuális világokhoz kapcsolódó spekulatív, magas kockázatú kriptoeszközök iránt. Az NFT-k nagyrészt szabályozatlanok, és gyakoriak az átverésekről, hamisításokról és piaci manipulációról szóló jelentések.

Bár sokan értetlenül állnak az ötlet előtt, hogy valódi pénzt fizessenek olyan földterületért, amely fizikailag nem létezik, néhány virtuális föld NFT már dollármilliókat hozott. A Facebook is rámegy erre a digitális ingatlanpiacra.

A Otherside metaverse egy többjátékos játékkörnyezet lesz, a honlapja szerint, megjelenési időpontot még nem közölnek, csak annyit, hogy jelenleg fejlesztés alatt áll.