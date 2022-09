Az Európai Unión belül egyelőre csak a szénre érvényesek energiahordozókra kivetett szankciók, de januártól a tengeri olajszállítmányok tiltólistára kerülnek az államszövetségben. Az olajembargót már több EU-tagállam elkezdte bevezetni, így kevesebb orosz Uralst vásárolnak. Bár a kereslet nő más olajfajták iránt, paradox módon a Brent ára már jelentősen esett az elmúlt hetekben.

Az olajárak az elmúlt három hónapban mintegy 25 százalékkal zuhantak, főként a globális energiakereslet elhúzódó visszaesésétől való félelem miatt. A globális olajkereslet két legjobban követett előrejelzője, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) - a Nyugat energiaügyi felügyelő szerve - szerint a kereslet idén és jövőre 2-3 százalékkal nőhet.

Ez majdnem kétszerese a Covid-19 járvány előtti évtized éves átlagának, amikor a globális olajfogyasztás éves növekedése átlagosan napi 1,2 millió hordó volt. A Pekingtől, Moszkván és Brüsszelen át Washingtonig terjedő gazdasági viharfelhők ellenére egyik előrejelző sem számít arra, hogy a járvány utáni olajfogyasztás fellendülését jelentősen megnehezíti egy esetleges recesszió.

Az IEA - amely a héten elismerte, hogy a keresletnövekedés az idei év utolsó három hónapjában megtorpan - 2022-ben még mindig 2 millió hordós olajfogyasztás-növekedéssel számol összességében, amelyet 2023-ban 2,1 millió hordós bővülés követ. A Goldman Sachs befektetési bank augusztusban azt prognosztizálta, hogy a kereslet jövőre 2 millió hordóval nőni fog - a gazdasági lassulás jelei ellenére Kínától Európán át az Egyesült Államokig.

Messze már a 140 dolláros Brent

Az olajpiacokon sötétebb volt a hangulat. Az oroszok ukrajnai inváziója miatt márciusban rövid időre hordónként 140 dollár közelébe emelkedett, az árak azonban a Covid-járvány kezdete óta - és azt megelőzően a 2014-15-ös és a 2008-09-es nagy zuhanások óta - a legnagyobb 90 napos esést szenvedték el.

A Julius Baer svájci vagyonkezelő - amelynek véleménye szerint a Brent nyersolaj idei átlagára 95 dollár lesz. Elemzőik szerint az egyenlet egyszerű: a kínálat meghaladja majd a keresletet – írja az Euronews.

Jelenleg a Brent olajfajta ára 91,35-92 dollár között mozgott pénteken, ami a háború előtt nem látott mélység. A West Texas Intermediate határidős jegyzése pénteken 85,11 dolláron állapodott meg hordónként, ami 1,9 százalékos csökkenés az előző héthez képest.

A Mol-nak is elviselhetőbb így a hatósági ár

A magyar kormány szombaton döntött arról, hogy meghosszabbítja az üzemanyagár-stopot, vagyis december 31-ig még marad a 480 forintos ársapka a nem prémium dízelre és benzinre. A Mol Nyrt. pedig vasárnap közölte, hogy a százhalombattai finomítóban újraindulhat a termelés, így könnyebb lesz a hazai üzemanyagellátás biztosítása. Bár a jövő héten még csak a szerződött mennyiség negyede érkezik majd.

A magyar olajtársaság számára kedvező az is, hogy esnek az olajárak: a Neste adatai szerint most éppen 22-25 dollárral olcsóbb az orosz Urals hordója, mint a Brenté. Itthon pedig a vezetéken keresztül orosz olajat finomítják. Ráadásul a Mol még nem is kell, hogy azonnal más olajfajta finomítására álljon át, mivel az EU-s olajembargónál türelmi idő van a vezetékes ellátásra.

