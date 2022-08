Folyamatosan szigorítanak a fejlett gazdaságok a kriptodevizák szabályain. Kína egyenesen tiltja a bányászatot és a kereskedelmet, az Egyesült Királyság és az Egyesület Államok egyre komolyabb szigorításokat vezetnek be a tokenekből származó bevételekre, az Európai Unió pedig a tőzsdékéhez hasonló keretrendszerbe kényszeríti a kriptókat. Van viszont kivétel is: a Franciaország északi partjainál lévő, de brit fennhatóság alá tartozó Csatorna-szigetek adókedvezményekkel csábítják a kripto-, blokklánc- és más fintech cégeket, de a befektetőiket is.

Egyik szigeten sincs tőkenyereség- vagy örökösödési adó, ami vonzó helyszínné teszi őket a befektetési cégek számára. Jersey olyan cégeket vett célba, mint a CoinShares, amely mintegy 3 milliárd dollár értékű vagyont kezel. A svájci székhelyű csoport Jersey-t használta arra, hogy 2021 januárjában létrehozza a kriptovaluta-alapú Physical Bitcoin tőzsdén kereskedett termékét.

Eközben a Guernsey Finance vezérigazgatója a közelmúltban Miamiba utazott, amely az Egyesült Államok egyik legismertebb kriptoközpontjává vált. Barney Lewis, a ZEDRA guernsey-i alap üzletági igazgatója szerint ez része annak a törekvésnek, hogy a nyugati kripto befektetőket a szigetre csábítsa, és elhozza őket a rivális adóparadicsomoktól, mint például a Kajmán-szigetek – írja a Business Insider.

"Közvetlenül a Kajmán-szigetekkel versenyzünk, és azt látjuk, hogy az amerikai alapok elvándorolnak onnan" - mondta a pénzügyi lapnak. "A brazil és dél-amerikai befektetők már nem szeretik a Kajmán-szigeteket, és a tőkét Guernseyre költöztetik" – tette hozzá.

Mindez jó hír az egyre nagyobb mínuszokat benyelő kriptoágazatnak: a bitcoin 49,7 százalékkal 24 000 dollár alá zuhant eddig 2022-ben, míg a másik nagy tőkeértékű token, az ethereum 49,8 százalékkal 1900 dollár alá csúszott - ami messze van a 69 000 dolláros és a 4867 dolláros, kevesebb mint egy évvel ezelőtti történelmi csúcsoktól.

A részvények is zuhantak 2022-ben, ami azt jelenti, hogy a hagyományos befektetők kezdenek kételkedni a kriptóban, már nem tartják hatékony eszközöknek őket a portfólió-diverzifikációkor. Nem lettek biztos menedékké sem, amikor az infláció világszerte többéves csúcsokra emelkedett.