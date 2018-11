Brutális leárazás, itt az ideje vásárolni

Mark Mobius, a feltörekvő piaci befektetések elismert szakértője szerint a nagy lejtmenet után már eléggé olcsók lettek ezek a részvények, ideje lehet bevásárolni belőlük.

A feltörekvő piaci részvények - ebbe a kategóriába tartoznak a magyar részvények is - mostanra már elég olcsóvá váltak, érdemes lehet vásárolni belőlük - mondta a CNBC-nek adott interjújában Mark Mobius, aki korábban a Templeton Emerging Markets Group vezetője volt évtizedeken keresztül, s a feltörekvő piaci befektetések egyik úttörőjének számított.

A befektetők az év eleje óta folyamatosan szabadulnak meg feltörekvő piaci eszközeiktől attól való félelmükben, hogy ez erősödő dollár, az emelkedő olajárak, a kínai-amerikai kereskedelmi háború, az emelkedő kamatok együttesen komoly problémák elé állítják ezen országok gazdaságait - emlékeztet a portál.

A rossz hangulat eredményeként a legnagyobb feltörekvő piaci részvényeket tömörítő MSCI Emerging Markets Index idén év eleje óta nagyjából 16 százalékot esett. Azonban Mobius szerint pont az ilyen helyzeteket tudják kihasználni az élelmes befektetők, szerinte végül majd kiderül, hogy a mostani árszintek már elég alacsonyak, és itt az ideje beszállni.

Felhívta a figyelmet, hogy néhány feltörekvő piaci devizán és részvényen már látni a pozitív fordulat jeleit, amelyet segíthetett az, hogy valamennyire stabilizálódni látszik a dollár árfolyama. Ez enyhíthetett a nyomáson, amely a dollárban komolyabban eladósodott cégekre és országokra nehezedik. Möbius úgy látja, ezt a fordulatot elsősorban a latin-amerikai piacokon lehetett látni, különösen Brazíliában. Ázsia ebben eddig lemaradó volt, azonban pont emiatt találni itt még érdekes lehetőségeket, elsősorban a kínai kis- és közepesebb kapitalizációjú cégek körében. Dél-Kelet Ázsia mellett Indiát emlitette még, mint vonzó befektetési célpontot.

A január óta saját befektetési cégét, a Mobius Capital Partners vezető szakember szerint ők most elsősorban a hagyományos iparágakban szereplő cégeket vizsgálják, amelyek arra fókuszálnak, hogy tudják termelékenységüket modernebb technológiák használatával hatékonyabbá tenni. Azokat a cégeket kedvelik, amelyek stabil mérlegszerkezettel rendelkeznek, és a megtermelt profitjukból osztalékot is fizetnek, illetve beruháznak is belőle. Az osztalék annak a jele, hogy a cég készpénzt is termel és figyelemmel van részvényesei érdekére is - mondta a szakértő.

Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatban a kínai gondolkodásmódot régóta ismerő Mobius úgy vélte, annak nem lesznek olyan drasztikus hatásai Kínára nézve, mint sokan gondolják. A kínaiak elég okosak ahhoz, hogy tudják, adni kell valamit Trumpnak, amivel haza mehet, s akkor hosszabb távon ők fognak nyerni. Valószínűleg rövidebb távon ezért engedményeket tesznek, azonban hosszabb távon jól fognak teljesíteni - tette hozzá.

