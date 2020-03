Brutális visszaesés jöhet Európában egy friss elemzés szerint

A Raiffeisen-csoport elemzőinek becslései szerint a gazdasági visszaesés mértéke az eurózónában idén elérheti akár a 4 százalékot is. Persze az előrejelzés nagyon bizonytalan, hiszen arra ami most történik, még nem volt példa.

A korábbi előrejelzésekben szereplőnél is nagyobb visszaeséssel számol az eurózóna gazdaságaiban a Raiffeisen Research friss elemzése. Az osztrák bank elemzőházának szakértői úgy becslik, a zóna GDP-je 2020-ban akár 4 százalékkal is visszaeshet a koronavírus járvány következtében. Németországban 4,1 százalékkal, Olaszországban 5,8 százalékkal zsugorodhat a gazdaság idén a járvány megfékezésére hozott korlátozások következtében, Ausztria esetében 4,5 százalékos visszaeséssel számolnak.

Ezzel a várható recesszió mértéke az eurózónában meghaladná az európai adósságválság idején tapasztaltat, azonban nem érné el a a 2008-2009-es globális pénzügyi válság idején átéltet. A bank szakértői idén már negyedik alkalommal hajtanak végre módosítást előrejelzésükön. Az évet még egy olyan forgatókönyvvel kezdték, amelyben az európai gazdasági aktivitás élénkült volna, a recesszió indikátorok ugyanis azt jelezték, hogy az ipari termelés kezd magához térni a tavalyi visszaesés után. Január-februárban ez annyival módosult, hogy a kínai járvány miatt azzal számoltak, a gazdaság fellendülése nem marad el, csak eltolódik. Február végén még olyan modellel számoltak, ami az európai járvány idejekorán történő megfékezését vette számításba, s csak most álltak elő olyan számításokkal, amely a jelenlegi helyzet várható kihatásait is tartalmazza.

A Raiffeisen szakértői most már nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy a jelenlegi helyzet gazdasági következményeinek becslése rendkívül sok bizonytalanságba ütközik. Ennek oka többek között az, hogy a történelemben nincs példa a mostani helyzetre, így nincs minta, ami alapján a becsléseket el lehetne készíteni. Ráadásul egyelőre hiányoznak az adatok a koronavírus járvány kezdeti szakaszáról is. A korábbi gazdasági visszaesések teljesen más logikát követtek. Akár a dotcom lufi kipukkadásáról, akár a pénzügyi válság időszakáról van szó, mindkét esetben közös volt, hogy a válság kirobbanását már komoly egyensúlytalanságok előzték meg, amiről jelenleg nincs szó - írják az elemzők.

Békeidőben eddig nem volt példa, arra, hogy egyes szektorok egyik napról a másikra nullára csökkentsék aktivitásukat, mint például az idegenforgalom, más szektorok pedig masszívan felfuttassák azt. Ez utóbbiak közé tartozik az egészségügy és például a napi fogyasztási cikkek kereskedelme.

Eredeti modelljükben a kínai járvány lefutásának görbéjét alkalmazták az európai járvány modellezésére, az azt feltételezte, hogy az első fertőzések megjelenését követő 2,5-3 hónapon belül lecsenghet a járvány. Azonban tekintve az országok eltérő reakcióját a járványra, nagyon úgy tűnik, hogy Európában ennél hosszabbra elhúzódhat a folyamat. A cég modellje egyébként figyelembe vette azt a példátlanul nagy fiskális élénkítést, amelyet sorra jelentenek be az érintett országok kormányai, mint ahogy a monetáris politikai által tett rendkívüli lépéseket is.

Ráadásul azzal is számolni kell, hogy az Egyesült Államokban eddig késlekedik az intézkedések megtételével, s ez később visszahathat az európai gazdaságra is. Akár úgy is, hogy a járványnak lesz a későbbi durva, második hulláma is. A Raiffeisen szakértői most azzal számolnak, hogy az ipari termelés majd csak a nyáron fog egy masszív felfutást produkálni, azonban a különböző ágazatok országonként eltérő időpontban fogják majd elérni a normál teljesítményüket. Úgy vélik, hogy a gazdaságban igazi növekedés csak a második félévben, de ott is inkább csak a negyedik negyedévben indulhat be.