Budapest zöldre vár

A pozitív nemzetközi hangulat hatására emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az MTI-nek nyilatkozó szakértők szerint.

Kocsis Márió, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzője azt mondta, hogy optimista a hangulat a részvénypiacokon, miután enyhülni látszik az amerikai-kínai kereskedelmi viszály. A vita rendezésének érdekében ugyanis átmeneti tűzszüneti megállapodást kötött Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök a hét végén Buenos Airesben.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője úgy fogalmazott, hogy erőteljesen optimista hangulatban indulhat a hétfői kereskedés a G20-as csúcstalálkozó fejleményei miatt. Szerinte az amerikai-kínai kereskedelmi vita enyhülése mellett megnyugtatták a befektetőket az olasz költségvetéssel kapcsolatos hírek is.

A magyar piac vezető részvényei közül továbbra is a Richter lehet fókuszban, a pénteki kereskedésben meghatározó szintet tört át a részvény árfolyama 5500 forintnál, ezzel megnyílt az út az 5800-5900 forintos tartomány elérése előtt, amelyet akár már a héten elérhet a jegyzés. Az OTP árfolyama az elmúlt heteket egy viszonylag szűk sávban töltötte 11 250 és 11 500 forint között, ebből a tartományból törhet ki felfelé a bankpapír jegyzése, és akár új történelmi csúcsra is emelkedhet a következő napokban. A Mol árfolyama előtt továbbra is fontos ellenállás lehet a 3200 forintos szint, így az elemző szerint izgalmas mozgásra lehet számítani a hétfői kereskedésben. A Magyar Telekom árfolyama enyhe negatív korrekciót mutatott a múlt hét második felében, de a meghatározó támaszok messze vannak.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 247,74 pontos, 0,62 százalékos emelkedéssel, 40 109,37 ponton zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 26,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

A Mol 0,44 százalékkal, 3164 forintra csökkent, 4,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 0,35 százalékkal, 11 440 forintra erősödött, forgalmuk 12,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,44 százalékkal, 450 forintra esett, forgalma 619,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 3,02 százalékkal, 5625 forintra nőtt, a részvények forgalma 6,0 milliárd forintot ért el.

