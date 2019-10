Budapesten nem bírja az államkincstár a rohamot

Nem bírták az ügyintézők, sem a telefonos ügyfélszolgálat azt a rohamot, amivel a Magyar Állampapír Plusz indulásakor találkoztak. Vidéken rövidebbek voltak a sorok, Budapesten új értékesítési pontokat kell nyitni.

A június rémálom volt, a normál üzletmenet sokszorsát kellett lebonyolítania a kincstárnak - mondta Borbély László, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnök-helyettese a Portfólió Öngondoskodás 2019 konferenciáján. A kincstár értékesítette eddig a több mint 2 ezer milliárd forintnyi Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) 27 százalékát, 555 milliárd forintnyit.

Budapest elesett

Hosszú sorban állásra kellett számítaniuk az ügyfeleknek, a telefonos ügyfélszolgálat sem bírta a nyomást, ott jelentős fejlesztésekre készül az ÁKK Zrt. Borbély szerint az sem kizárt, hogy veszítettek ügyfeleket az elégtelen kiszolgálás miatt. A kincstári ügyfelek kisbefektetők voltak. A 99 százalékuk legfeljebb 50 millió forintnyit jegyzett a papírból. A befizetett összeg 87 százaléka 50 millió forint alatti jegyzés volt, az átlagosan lejegyzett összeg 5 millió forint körül alakult.

A kötvények 42,7 százalékát Budapesten és Pest megyében vásárolták meg, emiatt komoly gondokkal szembesültek a fővárosi és a Pest megyei forgalmazói pontok. A lejegyzett mennyiség 47,7 százaléka budapesti és Pest megyei ügyfelek számlájára került. A vidéki településeken nem volt olyan keresett az állampapír, mint a fővárosban, egy-egy megye 2-3 százaléknyit vitt csak el a mennyiségből.

Fejleszteni kell

A lakossági értékesítésből egyre nagyobb szeletet hasít ki a Magyar Államkincstár. A kincstárnál csaknem 2 ezer milliárd forintnyi állampapír van, ennek 81 százaléka lakossági ügyfélszámlán van. Lakossági állampapírból 1606 milliárd forintnyi van a kincstárnál, ennek a 25 százaléka MÁP+. A legtöbb állampapír a kincstárnál a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) - ez teszi ki a volumen 42 százalékát, de annak az értékesítése az elmúlt időszakban visszaesett. Viszonylag stabil a rövid lakossági papírok és az eurós lakossági kötvény állománya is.

A kincstár folyamatosan fejleszti az elektronikus csatornákat, mert az élő állomány képtelen a nyomást kezelni. Lehet ügyet intézni a Webkincsárban, a Telekincstárban és a Mobilkincstárban is, sőt június 3. óta az ügyfélkapun keresztül is lehet számlát nyitni, ezt személyes megjelenés nélkül is megtehetik az ügyfelek. A személyes értékesítőhelyek száma Budapesten nem elégséges, bővíteni kellene - mondta Borbély. Két függő ügynökkel is dolgozik a kincstár, hogy csökkenjen a nyomás: a Magyar Posta Zrt. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. értékesíti a számára az állampapírokat.

A függő ügynökökkel kiegészülve nőhet a kincstár piaci részesedése, a Magyar Posta például el tud fogadni készpénzt is, amire sok értékesítő pont és a Fundamenta sem képes. A személyes megjelenés biztosítása a kincstár számára fontos, mivel az ügyfélkör idősebb, a jelentős részük 50 évesnél idősebb, de sokan 70 évesnél is idősebbek.

