Budapesten valami olyasmi történt, amire már régóta vártak elemzők

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1006,87 pontos, 2,98 százalékos emelkedéssel, 34 815,09 ponton zárt szerdán - írja az MTI.

A részvénypiac forgalma 14,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Kéri Lajos, az Erste Befektetési Zrt. vezető üzletkötője szerint pozitív hangulatban folyt a kereskedés, főleg a délutáni órákban, amit több dolog is megalapozott. Egyrészt továbbra is optimisták a gazdaságok újraindításával kapcsolatos várakozások, ami már napok óta emeli a tőzsdéket. Másrészt pozitívan hatott, hogy az olaj ára stabilizálódni látszik, legalább erről a "frontról" nem jönnek negatív hírek. Az pedig feledtetni tudta délután még a vártnál gyengébb amerikai GDP-adatokat is, hogy az amerikai Gilead Sciences gyógyszerkészítő vállalat biztató eredményeket közölt a koronavírus elleni kezelésben alkalmazott készítményükkel kapcsolatban.

A magyar tőzsde napjáról kiemelte, hogy végre mozgolódást látni az OTP piacán, amire már régóta vártak. A forgalom ugyan még nem mondható jelentősnek, de a bankpapír több mint 5 százalékos emelkedése ismét a régi OTP-t sejteti. Hozzátette, jövő héten két nagypapír, a Mol és az OTP gyorsjelentése is érkezik.

A Mol 71 forinttal, 3,59 százalékkal 2050 forintra erősödött, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 485 forinttal, 5,56 százalékkal 9210 forintra nőtt, forgalmuk 9,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 21 forinttal, 5,54 százalékkal 400 forintra emelkedett, forgalma 233 millió forint volt.

A Richter-papírok 30 forinttal, 0,43 százalékkal 6885 forintra gyengültek, forgalmuk 2 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3308,20 ponton zárt szerdán, ez 34,50 pontos, 1,05 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.