Az eurózóna folyamatosan bővül, immár 20 taggal rendelkezik, így egyre kevesebb az önálló deviza kontinensünkön. Ráadásul két állam, Montenegró és Koszovó még a függetlenné válásuk előtt a német márkára cserélték a korábbi jugoszláv dinárt, így az euró bevezetésekor automatikusan a közös fizetőeszközre váltottak, annak ellenére, hogy még az Európai Uniónak sem tagjai.

Nincs fedezetlen pénznyomtatás, stabil az árfolyam

Az Unión belül pedig már csak 7 önálló valuta van: a svéd, a dán és a cseh korona, a lengyel zloty, a forint, a román lej és a bolgár leva. Érdekes módon körülük az utolsó a legstabilabb, olyannyira, hogy még soha nem változott az euróhoz képest az árfolyama, mindig ugyanannyi: 1 euróért 1,9558 levát adnak, pont annyit, amennyi a német márka volt az átváltáskor.

Ennek oka, hogy Bulgária még 1998-ban valutatanácsi rendszert vezetett be, melynek lényege, hogy az akkori legerősebb európai valutához, a márkához kötötték az árfolyamot, mégpedig úgy, hogy csak annyi levát bocsátanak ki, amennyi mögött devizatartalék van. Így fel kellett adni az önálló monetáris politikát, sőt, a költségvetés sem tud túlköltekezni, ami viszont kifejezetten előny.

Hivatalosan is csatlakoznának

Így létrejött a kvázi eurózóna-tagság, és régóta hivatalosan is csatlakozni szeretne az ország, de sok feltétel nem teljesült, az árfolyamstabilitás önmagában nem elég. 2020-ban azonban Bulgária Horvátországgal együtt belépett az ERM-II. rendszerbe, ami maga az árfolyamrögzítés, és ez persze Bulgária esetében nem jelentett semmilyen változást, de ez az egyik feltétele az euró bevezetésének.

Rögös az út

Két év után be is lehet lépni a zónába, ahogy ezt Horvátország tette, Bulgária esetében azonban több probléma is felmerült. Az országban hónapok óta politikai patthelyzet van: nem tud egyik politikai erő sem kormánytöbbséget alkotni, így rövidesen újra parlamenti választások lesznek. Van még néhány törvény, amit a bolgár parlamentnek el kell fogadnia az euróbevezetéshez, de most ezek is csúsznak a rendkívüli választások miatt.

Végül itt a hirtelen jött magas infláció, amit Horvátországot már nem lökte le az euróhoz vezető útról, hisz már megszületett a döntés, amikor az egész kontinenst sújtó magas infláció megjelent, Bulgáriának azonban most meg kell várnia, míg visszatér az alacsony szint. A csatlakozás időpontja így most nem határozható meg, de ha minden feltétel teljesül és az európai oldal is úgy látja, hogy alkalmas az ország, meghozhatják a döntést, és az azt követő évben megtörténhet a belépés.