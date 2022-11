A részvénypiac forgalma 10,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek a legutóbbi, pénteki záráshoz képest. A BUX 360,34 pontos, 0,88 százalékos emelkedéssel, 41 414,05 ponton zárta napot.

A nemzetközi pénzpiacokon most a legfontosabb esemény a Federal Reserve kamatdöntése. Ez most az olajpiacokra is tétlenséget hozott.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta, szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) jelentősen felülteljesített az európai és az észak-amerikai tőzsdékhez képest, a forgalom viszonylag magas volt – összegzi az MTI a szakértő véleményét.

A Richter és a OTP húzta a BUX-indexet, az OTP részvénye annak ellenére tudott 0,86 százalékot emelkedni, hogy szerdán a Moody's Investors Service hat európai bankrendszer - köztük a magyar - kilátását negatívra rontotta az eddigi stabilról.

A Mol árfolyama nem változott, 2484 forint maradt, forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

Az OTP-részvények ára 78 forinttal, 0,86 százalékkal 9108 forintra nőtt, 5,1 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama 3,5 forinttal, 1,18 százalékkal 293,50 forintra csökkent, forgalma 82,4 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 190 forinttal, 2,32 százalékkal 8370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3568,74 ponton zárt szerdán, ez 2,75 pontos, 0,08 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.