A szerdai igen kedvező amerikai inflációs adat után nagy lendülettel indultak felfelé a tőzsdeindexek világszerte. Ez azonban immár egy hosszabb ideje tartó folyamat újabb lépése: az emelkedő trend már tavaly ősz óta tart, amikor az inflációs és energiaválság elérte csúcspontját.

Gyors fundamentális javulás

Bő fél év alatt 180 fokos fordulat történt: az energiaárak visszatértek a korábban megszokott normálisnak tekinthető szintek közelébe, a nemzetközi piacokon kereskedett élelmiszerek, termények ára is normalizálódott, az infláció pedig Nagy-Britanniát kivéve mindenhol erős csökkenésnek indult, a világ legnagyobb gazdaságában már majdnem a jegybanki célszinten van.

Ez a gyors világgazdasági javulás összességében óriási ralit hozott a tőzsdéken, sok index a korábbi abszolút csúcsot közelíti. Ez annyiból ellentmondásos, hogy jelenleg már kevesebb pénz van a piacokon, mint másfél-két évvel ezelőtt, hisz mindenhol jelentős jegybanki kamatemelésekre, szigorításokra került sor, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed pedig közel havi 100 milliárd dolláros összegben vonja ki a piacról az eszközvásárlási programok során kibocsátott hatalmas összeget.

Csúcsközelben

A világ legfontosabb tőzsdeindexe, az S&P 500 a másfél évvel ezelőtti 4800 pontos tetőzés után tavaly őszre 3500 pontig esett, ami jóval meghaladta az eső trend feltételének tekintett 20 százalékot, onnan azonban hamar visszakapaszkodott, és most már 4500 pont közelében van, így az esés nagy részét ledolgozta, lényegében nem is volt medvepiac (igazi eső trend), csak egy korrekció a 2009 óta tartó emelkedő trendben.

Az európai indexek közül a legfontosabbnak tekinthető német és francia indexek el is érték korábbi csúcsokat, ez azonban inkább érthető, miután tavaly ősszel ijesztőnek tűnt az európai gazdasági helyzet különösen az égbe szállt gázár miatt, mostanra azonban ez teljesen rendeződött, és ez nagy megkönnyebbülés a befektetőknek, akik alaposan be is vásároltak.

BUX: osztalékhatás

A hazai tőzsdén is hasonló folyamatokat láthatunk az index szintjén. A BUX 2021 őszén érte el csúcsát 56 ezer ponton, az orosz-ukrán háború megindulásakor viszont valósággal összeomlott, és 38 ezer pontig süllyedt. Ez az érték azonban többször megtámasztotta a tavalyi év folyamán, majd a gazdasági helyzet javulásával párhuzamosan a tőzsdei árfolyamok is meglódultak. Mostanra 51 ezer pont fölé jutott a BUX, így kevesebb mint 10 százalékra van mindenkori csúcsától.

Érdekesség viszont, hogy a főbb részvények sorsa eltérően alakult. A Mol 3100 forinton már meg is haladja másfél évvel ezelőtti értékét, és korábbi mindenkori csúcsát 10 százalékra közelítette meg, és hasonló a helyzet a 8700 forintos Richterrel is, azonban ha figyelembe vesszük az utóbbi két évben különösen kedvező osztalékokat is, már mindkét papír bőven örökös csúcson van. Ez a hatás érződik az indexben is, ahol az osztalékot figyelembe veszik az érték számításánál, így lehet, hogy a BUX úgy közelíti csúcsát, hogy a legnagyobb részvény, az OTP árfolyama még bő 35 százalékkal elmarad másfél évvel ezelőtti, 19 ezer forintos csúcsától.

OTP

Nagy kérdés lehet a befektetők számára, hogy a bankrészvény esetében is bekövetkezik-e a felzárkózás. Kétségkívül, az OTP esetében az állami beavatkozások (extraprofitadó, kamatstop) hatása lényegesen nagyobb, mint a Mol vagy a Richter esetében, és az orosz és ukrán leánybankok miatt is óvatosabbak lehetnek a befektetők. Ez persze bármikor megváltozhat, főleg, ha ténylegesen is lecsökkennek a ma még magas kamatszintek. Ugyanakkor tény, hogy a jelenlegi ralit máshol sem a bankrészvények vezetik, ők most inkább lemaradók.