Megvan az eredménye annak, hogy a kínai hatóságok elkezdtek leszámolni egy csomó olyan technológiai vállalattal, amelyek részvényeit az amerikai tőzsdékre is bevezették. A legnagyobb befektetési bankok ugyanis a Financial Times cikk szerint rohamtempóban kezdték el átirányítani az eredetileg New Yorkba tervezett kínai részvénykibocsátásokat Hongkongba.

Idén eddig hivatalosan mintegy húsz kínai cég jelentette be, hogy New York-i részvénykibocsátással 1,4 milliárd dollárnyi tőkét szeretnének bevonni a Dealogic adatai szerint. Július elején azonban nagyot fordult a világ, amikor a Didi nevű fuvarmegosztó cégre alig néhány nappal részvényeinek New York-i bevezetése után lecsaptak a kínai hatóságok. A kínai vizsgálatok hírére mélyrepülésbe kezdtek a Didi részvényei, s azok mostanra már a 4,4 milliárdos kibocsátáson elért árfolyamhoz képest 20 százalékkal alacsonyabban forognak a kereskedésben.

Direkt pécézik ki a cégeket

Az, hogy a kínai hatóságok szinte rögtön a New York-i bevezetés után szálltak rá a Didire sokak szerint nem véletlen és a jelek szerint el is érték vele céljukat. További kínai cégek amerikai tőzsdei bevezetése ezzel elég bizonytalanná vált, s nagyon sokan kezdtek el a tranzakciók átszervezésén és átirányításán dolgozni.

A kínai cégek első nyilvános részvénykibocsátásain (IPO) dolgozni nagyon zsíros üzlet volt a Wall Street nagy befektetési bankjainak, csak a Goldman Sachs és a Morgan Stanley 460 millió dollárnyi díjat tudott beszedni ebből az első fél évben.

Mindenkivel erről beszélgetünk, s úgy látjuk, az összes kínai cég, aki eddig New Yorkba tervezett IPO-t most azon dolgozik, hogy tudná ezt itt megvalósítani - mondta a napnak egy szenior befektetési bankár Hongkongban. Ugyanakkor ott a bevezetési feltételek jóval szigorúbbak a New Yorkban megszokottaknál, van például minimális elvárás a cég nyereségességével szemben - ez pedig elég sok technológiai vállalat esetében kizáró feltétel. A bankár szerint ha valaki idén akart kibocsátást csinálni, akkor New Yorkban jó esetben jövőre halaszthatja azt, vagy rossz esetben lemondhat róla.

Az év első felében összesen 34 kínai részvénykibocsátással egybekötött tőkeemelést sikerült New Yorkban végrehajtani, összesen 12,4 milliárd dollár értékben. Ez mind számát, mind a bevont források nagyságát tekintve rekord, mindezt akkor, amikor a kínai-amerikai kapcsolatok amúgy nem javultak a Trump-érához képest. A kibocsátott részvények közül már több mint 2 milliárd dollárnyival kereskednek is a New York-i tőzsdén.

A felhasználói adatok a fontosak

A befektetési bankárok és jogászok szerint Hongkong jó alternatívát kínálhat, különösen amiatt, hogy Peking növekvő befolyása a városállam felett egyben azt is jelenti, kevésbé lehet egy ott tőzsdére lépő cég érintett a külföldi bevezetésekre vonatkozó szabályok szigorításában. A kínai hatóságok szemében az igazi szálka az lehetett, hogy egy olyan társaság, amelynek részvényeivel külföldön kereskednek, hatalmas mennyiségű kínai állampolgár adataival rendelkezik. A kínai vezetés év eleje folyó kampánya során nem titkoltan a sokszor monopolhelyzetbe került technológiai cégek adatkezelési gyakorlatát célozza.

A Kínai Kibertér Hatóság (CAC) a Didi néhány nappal a tőzsdei bevezetést követően indította meg a cég kiberbiztonsági felülvizsgálatát. Állítólag vezető kínai kormányhivatalnokok azt javasolták, hogy vezessenek be szigorúbb szabályokat a kínai cégek külföldi részvénykibocsátásainak ellenőrzésére. Sőt, a CAC részéről érkezett olyan javaslat is, amely szerint ezentúl az egymilliónál több kínai felhasználóval rendelkező cégek külföldi részvényeladásai előtt biztonsági felülvizsgálaton és engedélyeztetési eljáráson kellene átessenek.



A lapnak nyilatkozó két Wall Street-i bankár szerint is a New Yorkról Hongkongra váltó kibocsátó első cégek közül kettő is olyan volt, amelyek üzleti modelljében a nagy számú felhasználó adatainak kezelése fontos szerepet tölt be. Ha nincs ilyen adatkezelési része az üzletnek, akkor megérheti kivárni egy kicsit, amíg a dolgok lenyugszanak és akkor próbálkozni a kibocsátással. A probléma az, hogy senki nem mer elsőként próbálkozni - mondta az egyik befektetési bankár.

Ez csak a kezdet

A kínai technológiai cégek eddig több ok miatt is preferálták New Yorkot Hongkong helyett. Egyrészt az amerikai piac likvidebb és lazább, másrészt eddig ott nem kellett a kínai hatóságok és a hongkongi tőzsde kettős szigorú felügyelete mellett működniük. Ráadásul a befektetési bankoknak is jobb üzlet volt ez, hiszen Amerikában a kibocsátás 5-7 százalékát is beszedhették díjként a Hongkongban szokásos 2 százalék helyett.

Az ügynek mindenesetre látszik, hogy van eddig egy nagy győztese, a Hongkongi tőzsdét és elszámolóházat üzemeltető cég, amelynek részvényei ebben a hónapban eddig 14 százalékkal drágultak. Ugyanakkor ez a győzelem nem lesz nagyon tartós - figyelmeztetett Nicolas Aguzin, a hongkongi tőzsde argentin származású vezérigazgatója. Szerinte ugyanis lehet, hogy most a kínai hatóságok figyelme a kibocsátó cégek szigorúbb ellenőrzésére irányul, azonban az irány nagyon nem jó. A következő lépés ugyanis logikusan az lehet, hogy a befektetői oldalon csavarnak majd egyet, s ha a befektetők emiatt távol maradnak, akkor hiába lesz több részvény Hongkongban.