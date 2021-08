A vállalati profitok masszív fellendülése tovább fűtötte az elmúlt napokban az optimizmust az amerikai részvénypiacon, amely szerint az áremelkedés az év hátralévő részében is folytatódhat. A kérdés csak az, hogy a mostani elképesztően jó negyedéves eredményekkel nem tették-e már olyan magasra a lécet a cégek, amelyet a jövőben nehéz lesz túlszárnyalni növekedés terén - írja összefoglaló elemzésében a Financial Times.

A mostani, második negyedéves gyorsjelentési szezonban a FactSet adatai szerint olyan mértékben növelték az amerikai cégek nyereségüket, árbevételüket és profitmarzsukat, amire több mint egy évtizede nem volt példa. Ezt persze a befektetők is díjazták, az S&P 500-as részvényindex csak idén eddig 18 százalékkal emelkedett, lassan duplázta értékét a 2020 márciusi mélypontok óta, amikor a Covid-19-es járvány elleni lezárások gyakorlatilag megbénították a világ gazdaságának működését.

QP | Quality Placement

A gazdasági növekedés évtizedek óta nem látott jó ütemben halad és ez hatalmas hátszelet biztosít a vállalati nyereségeknek - mondta a lapnak Russ Koesterich, a Blackrock portfólió-menedzsere. A Goldman Sachs és a Credit Suisse elemzői is nemrég emelték meg az S&P 500-as index egy éves célárát, elsősorban a kedvező vállalati nyereségadatokra reagálva. A Factset szerint az elemzői konszenzus most egy éves időtávon 4949 pont az indexre, ami további 11 százalékos hozamot jelentene a mostani szintekhez képest.

- Mi már egy jó ideje optimistán felülsúlyozásra ajánljuk a részvényeket, globálisan. Azonban a mostani nyereségek ereje minket is meglepett és erre reagálni kellett - mondta Sharon Bell a Goldman részvénystratégája. Ugyanakkor a befektetők számára a kérdés ennél bonyolultabb, hiszen a részvénypiacon már most is nagyon magas szinten van az optimizmus és a részvények árazására használt legfontosabb mutatók történelmi magasságokban járnak.

Nagyon drága minden

Tényleg fantasztikus negyedév volt ez az S&P 500-as index cégei számára, a kérdés az, merre tovább innen. A cégeknek elég nehéz lesz fenntartaniuk ezt a magas szintet és értékeltséget úgy, hogy már most is a világ legdrágább részvénypiacáról beszélünk - mondta David Kelly, a JPMorgan Asset Management vezető globális stratégája.

Az év elején az S&P 500-as index az előretekintő nyereségekkel számolva 22,7-es árfolyam/nyereség hányados (P/E) mellett forgott. Köszönhetően a kirobbanóan jó vállalati profitoknak ez mostanra 21,1-re mérséklődött, azonban ez még mindig meghaladja az elmúlt öt év 18,1-es átlagát. Mivel a fő mutatók nagyjából a helyükön maradtak idén, ezért a piac jó teljesítménye szinte teljes egészében a nyereségek növekedésének köszönhető - magyarázta Kosterich.

Az eredménynövekedések várt ütemének egyensúlyban kell maradniuk a magas árazásokkal, Ez azt jelenti, hogy pozitív eredménymeglepetés esetén kisebb a pozitív árfolyam-reakció, s nagyobb lesz a negatív reakció, ha csalódást keltenek az adatok - mondta Tim Murray, a T Rowe Price tőkepiaci stratégája.

Koestrich úgy véli, hogy ugyan a nagy amerikai cégek nem látszanak olcsónak, azonban a legnagyobb "pénzgyárak", amelyek székhelye az Egyesült Államokban van, fenntartják majd egészséges növekedési ütemüket mindaddig, amíg a gazdaság is átlagot meghaladó ütemben ( 2 százaléknál nagyobb mértékben) növekszik és a kamatok is alacsonyan maradnak.

Van azért min aggódni

A befektetők e mellett árgus szemekkel figyelik a cégek profitmarzsát is, amely az első negyedéves amúgy is magas 12,8 százalékról tudott 13 százalékra emelkedni. Ugyanakkor a következő negyedévekben a magas profitmarzsok nyomás alá is kerülhetnek, például az emelkedő bérek oldaláról, s ez tesztelheti majd a piaci árazások helyességét. A béroldali inflációban semmilyen átmeneti jelleg nincs. A Fed erőfeszítései a munkanélküliség csökkentésére emelik a bérszínvonalat, s ez erodálja majd a vállalati nyereségeket - mondta Kelly.

A másik, cégek profitabilitását veszélyeztető esemény a Biden kormányzat által tervezett adóemelés lehet.

Mindenesetre addig a mostani szezon kiugróan jó számainak lehet örülni. Az S&P 500-as index kosarában szereplő cégek 90 százaléka tette eddig közzé számait, s ezek azt mutatják, hogy a vállalatok eredménye a második negyedévben 90 százalékkal ugrott meg a tavaly pocsék második negyedévhez képest. Az árbevételük nagyjából átlagosan 25 százalékos emelkedést mutatott. Ezek kiváló számok, különösen annak fényében, hogy márciusban az elemzők még csak alig valamivel 50 százalék feletti profitbővülésre számítottak.

A második félévre nem minden befektetési bank kirobbanóan optimista. A Citigroup szakértő például komolyan tartanak attól, hogy a beindult inflációs folyamatok nem lesznek teljesen átmeneti jellegűek. Erre pedig a Fed várhatóan szigorítással fog válaszolni, első körben, amint arra már több jegybakár is utalt, a kvantitatív lazítási programok visszafogásával. Márpedig ez a kötvényhozamok emelkedését hozhatja magával, s a hozamemelkedés önmagában is jelentősen csökkentheti a részvények vonzerejét a kamatozó befektetésekhez képest.

Van olyan szakértő is, akit a részvénypiac belső szerkezete aggaszt. Egyikük épp a napokban hívta fel a figyelmet arra, hogy az elmúlt három hónapban pont azok a szektorok teljesítettek felül az amerikai tőzsdéken, amelyek a részvénypiac tetőzésének idején szoktak hasonlóan jó teljesítményt nyújtani.