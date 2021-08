Jelentősen megemelte az S&P 500-as részvényindex év végi értékére vonatkozó várakozását a Goldman Sachs. A Zerohedge beszámolója szerint a befektetési bank vezető amerikai részvénystratégája, David Kostin 4300 pontról 4700 pontra vitte fel a mutató év végi célárát, erre eddig az amerikai hozamok emelkedése miatt nem volt hajlandó.

A stratéga szerint továbbra is a nagy növekedési potenciálú cégek részvényei lesznek az emelkedés motorjai. Ha igazolódna az előrejelzés, akkor a vezető amerikai mutató még 7 százalékkal kapaszkodhatna idén feljebb, s teljes éves nyeresége elérné a 25 százalékot is. Jövőre további 4 százalékkal emelkedhet az index az új prognózis szerint, s ezzel az osztalékokkal számított hozama elérhetné a 27 és 6 százalékot.

A profitok hajtották az árakat

A stratéga szerint a folytatódó hossznak az amerikai tőzsdén két fő hajtóereje lesz, az ellenálló vállalati nyereségek és a továbbra is alacsony hozamkörnyezet.

Ennek megfelelően az idei és a jövő évi eredményvárakozásait is megemelte 7 és 5 százalékkal a Goldman, most már azt várják, hogy idén az S&P 500-as részvényindex átlagos részvényenkénti profitja eléri a 207, jövőre a 212 dollárt. Az egy részvényre jutó nyereségek emelkedése azért is fontos, mivel az index idei emelkedésének a jelentős része eddig megmagyarázható volt a vállalati profitok emelkedésével, tehát a részvénypiac árazása és kockázati prémiuma nem változott az év eleje óta.

A Goldman forgatókönyvében azzal a feltételezéssel élt, hogy a 10 éves amerikai állampapírok hozama már nem emelkedik jelentősen az év végéig, és az nem lépi át az 1,6 százalékot. Ezen kívül az amerikai kamatok is a jelenlegi 1,2 százalék körüli szinten maradnak, sőt, ha ez jelentős lefelé irányuló sokk nélkül következne be, akkor a mutató elérheti a 4950 pontot is. Ha azonban a kamatok emelkednének a vártnál gyorsabb gazdasági növekedés és az infláció hatására, akkor csak nagyjából a mostanival megegyező árakra lehetne számítani az év végén. Az előrejelzéshez használt modell azzal is számolt, hogy az amerikai törvényhozás adóreformot vezet be, amely a magasabb vállalati adóterheléssel csökkentené a cégek profitját. Ha ez nem következik be, akkor 4900 pont is lehetne az év végén az S&P 500-as index fair értéke.

Az infláció mindent felülírhat

Van olyan elemzőcsapat is, amely nem hisz az amerikai részvények további látványos emelkedésében. A Citigroup vezető globális részvénystratégája szerint az év második felében emelkedni fog az amerikai államkötvények hozama, a 10 éves átlépheti majd a 2 százalékot. Ennek oka ráadásul nem is az lesz, hogy az inflációs folyamatok erősödnek az amerikai gazdaságban, vagy az, hogy a delta-variáns miatt további lezárások lesznek szükségesek, hanem egyszerű technikai okok miatt. Az év eddigi felében ugyanis csökkent az amerikai államkötvények kibocsátási sebessége, de az év hátralévő részében megint növekednek majd az eladások, s ez párosulva azzal, hogy a Fed esetleg visszafogja a kötvényvásárlások ütemét, felfelé nyomja a hozamokat.

Ők ennek megfelelően elsősorban a technológiai részvények túlsúlyával jellemzett amerikai részvénypiacot minősítették le, az eddigi felülsúlyozásról semleges súlyozásúra, a japán részvényeket pedig vételre ajánlják. A Citi stratégái összességében a piac többségével ellentétben még mindig hisznek a reflációs forgatókönyvben, azaz abban, hogy a beinduló gazdasági növekedés az infláció tartósabb emelkedését vonja maga után. Ez utóbbi pedig a kötvényhozamok emelkedését is magával hozhatja, ami szerintük rosszat tesz majd a részvényárfolyamoknak. A Citi év végi célára változatlanul 4000 pont körüli a jelenleg valamivel 4400 pont felet tartózkodó s&P 500-as indexre.