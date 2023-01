Hétfőn felülteljesített a BUX az európai tőzsdeindexekhez képest, a kedvező hangulatban minden vezető részvény emelkedett, bár a forgalom alacsony volt a magyar tőzsdén. Kedden viszont növekvő forgalom mellett mínuszban zárt a hazai tőzsdeindex, a vezető papírok közül erősödni csak a Magyar Telekom tudott.

Szerdán a kedvező nemzetközi hangulatban jelentősen emelkedett a BUX, bár relatív alacsony forgalom mellett; a budapesti börzét az OTP húzta, a Mol és a Richter kis pluszban zárt.

Csütörtökön kis csökkenéssel, de európai összevetésben jól teljesített a BUX, a vezető részvények is jobb napot zártak, mint a kontinens más nagy kibocsátói. A Magyar Telekom jelentősen erősödött, és pluszban zárt a Mol is. A hét utolsó kereskedési napján is mínuszban zárt a magyar tőzsde, bár piacmozgató hírek nem érkeztek. A BUX-ot főként a Richter húzta le, de a Magyar Telekom is erősen mínuszba fordult.

A héten a vezető részvények közül a legnagyobb mértékben, 3,36 százalékkal az OTP erősödött, a papír 11 370 forinton zárt pénteken, 30,14 milliárd forintos heti forgalom mellett.

Jól teljesített a Magyar Telekom is, árfolyama 2,75 százalékkal emelkedett. A részvény 374 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 1,58 milliárd forint volt.

A Mol árfolyama 0,07 százalékkal nőtt, a részvény a héten 5,62 milliárd forintos forgalmat ért el, pénteken 2690 forinton zárt.

A Richter 2,84 százalékkal gyengült a héten, pénteken 8220 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma 7,59 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3676,79 ponton zárt a héten, ami 22,80 ponttal, 0,62 százalékkal alacsonyabb az előző hetinél.