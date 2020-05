Csányi Sándor: az OTP követi az eddigi taktikát és bőven nyereséges lesz

Ha lesz gógyszer, akkor V-alakú válság lesz, ha nem, akkor lassú növekedésre várható - mondta többek között az Inforádiónak pénteken Csányi Sándor, az OTP első embere. Beszélt az OTP taktikájáról is.

A légi közlekedés, a turizmus, a vendéglátás, a rendezvényszervezés érintett leginkább a koronavírus-válságban, hisz ahol sok ember van, ott a legnagyobb a fertőzés veszélye. Leginkább ezeknél érvényes, hogy mikor múlik el a félelem, és kezdenek az emberek utazni. Ha nem is a vakcina, de a gyógyszer rendelkezésre áll majd a betegség kezelésére, akkor az emberek bátrabban fognak mozogni, ez azután befolyásolja ezeknek az ágazatoknak a helyreállását - mondta az interjúban Csányi Sándor.

Az OTP-vezér szerint egyelőre nem lehet pontos prognózist adni arra, hogyan alakul a gazdaság teljesítménye, mert nagyon változóak az előrejelzések és sok adat még nem jött meg. "A márciusnak a felét érintette a válság, tehát az első negyedévi adatok még nem adnak teljes képet. Mi 2,7-3,5 százalék közötti GDP-csökkenéssel számolunk" - tette hozzá. Amennyiben lesz gyógyszer, akkor V-alakú lesz a válsággörbe.Ha nem lesz, akkor lassú növekedés jön. Csányi Sándor bízik abban, hogy már ebben az évben, de legkésőbb a jövő év elején meglesz a gyógyszer, és akkor nagyon gyorsan helyreáll a gazdaság.

Így megy neki az OTP a válságnak

Az OTP-ről azt mondta, hogy a járványtól függetlenül azt a taktikát követi, ha minden jól megy, akkor a legóvatosabb a bank. Akkor kell tartalékokat gyűjteni és felkészülni a rosszabb időkre. Az OTP a mostani válságba jelentős tartalékokkal vág neki, ezek pedig fedezik a várható esetleges veszteségeket.

"Felvállaljuk azt is, hogy az első negyedév hosszú idő után veszteséges volt, de inkább követjük ezt a stratégiát, minthogy negyedévekre porlasszuk. Én úgy vagyok vele: ha probléma van, akkor jobb ezzel minél gyorsabban szembenézi, és nem tologatni magunk előtt. Biztos vagyok benne, hogy a következő negyedévekben, ha kell is még képeznünk tartalékot, annak a mértéke nem lesz összehasonlítható az első negyedévivel" - mondta Csányi Sándor. Szerinte a bank bőven nyereséges lesz ebben az évben is.

130 százalékos pluszban az élelmiszeripar

A bankvezér jelntős mezőgazdasági érdekeltségekkel is rendelkezik, az ágazat pedig a járvány alatt - megítélése szerint - bebizonyította, hogy ez a nemzetgazdaságnak az egyik, ha nem a legstabilabb ágazata, valamint felértékelődött az élelmiszer-biztonság és az élelmiszer-ellátás stabilitása is egy ország életében. Csányi Sándor úgy látja, hogy élelmiszerben Magyarország ma a szükséglete 130 százalékát tudja fedezni. Szerinte nagyon fontos, hogy olyan mezőgazdasági termelési láncok alakuljanak ki, ahol a földtől az asztalig az élelmiszer-előállítás teljes folyamatát ellenőrizni lehet, és kézben lehet tartani.

Reagált arra is, hogy Bige László - a nitrogéngyártó üzemmel is rendelkező - milliárdos üzletember szerint őt sejti a vádemelést megelőző hatósági vizsgálatok mögött. Csányi Sándor szerint, ha valaki elkövet egy hibát, akkor könnyebb másra mutogatni, minthogy beismerje, hogy ő hibázott.