Csányi Sándor sajnálja, hogy nem csökkent a tranzakciós illeték

Elkezdődött az OTP Bank éves rendes közgyűlése. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató sajnálta, hogy mégsem csökken a tranzakciós illeték, és nem törlik el az ingyenes készpénzfelvételt terhelő közterhet.

Rekordnagyságú 318,3 milliárd forintos eredményt értünk el tavaly - mondta Csányi Sándor elnök-vezérigazgató az OTP Bank éves rendes közgyűlésén. A bank organikusan és akvizíciók során is bővült, miközben a költségek csökkentek. A külföldi bankok a profithoz 38 százalékkal járulnak hozzá.

Továbbra is fizeti az OTP a tranzakciós illetéket, ennek összege tavaly 57 milliárd forint volt. "Volt egy halvány reményünk, hogy ezt csökkentik, de a kormány visszavonta ezt a tervet. A legfájdalmasabb számunkra a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel, amely után fizetik a bankok az illetéket, de bevételük nincs. Ez főleg a szegény, nyugdíjas, kevés tranzakciót végző ügyfelekre hátrányos" - mondta a bankvezér.

Régióban az élen

A bank tőkearányos megtérülése kiemelkedik régiós a versenytársakhoz képest. A külföldi leányok is szépen nőnek, és Magyarországon is jó volt a teljesítmény. Aktívan akviráltak bankokat, több mint 200 bankot néztek át, és sokról le kellett mondani. Végül a Société Générale (SocGen) került a képbe, amelynek jól szervezett bankjai voltak a térségben.

A francia pénzügyi csoporttól vásárolták meg a Splitska bankát, a Vojvodjanska bankot - ez nem SogGen-leány volt -, de megvásárolták a szerb SocGen bankot is, vásároltak bankok Bulgáriában is. Beléptek az albán piacra, ahol egy nagyon jó bankot sikerült vásárolni, és Moldovában is ugyanez a helyzet. Ezekbe az országokba eredetileg nem tervezte az OTP, hogy piacra lép, egy csomag részeként vásárolta a hitelintézeteket, emellett Montenegróban is tovább nőnek egy felvásárlás révén.

A jelenlegi ütemet tartva évente 3 százalékponttal tudja növelni az OTP a tőkéjét. A tőkemegfelelési mutató 18,3 százalékos, van olyan bank, amelyiknek magasabb, például a KBC, de ennek az az oka, hogy a belga hitelintézet kevesebb akvizíciót hajtott végre.

