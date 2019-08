Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csőbe húzta magát az állam a szuperkötvénnyel

A Magyar Államapapír Plusz (MÁP+) vonzza a tőkét: már 1500 milliárd forint értékben kötöttek le az új kötvényből. A probléma az, hogy az átlagosan 4,5 százalékos hozamú - vagyis az államnak drágább - papírokba a már meglévő olcsóbb kötvényekből áramlott a tőke legnagyobb része. Ami nem, az a bankbetétek felől jött, míg sokan a babaváró hitelt is beletették, vagyis az állam finanszírozza, hogy többet fizessen vissza az embereknek öt év után.

A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból (MÁP+) a jegyzés június elejei indulása óta a hétfő délutáni zárásig - jelentette be kedden Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár. Az állam célja az új papírral kettős: egyrészt a rettenetesen magas hazai készpénzállományt akarták fele csökkenteni, másrészt a tavaly év végi 5550 milliárd forintról indulva 2023 végére megdupláznák a lakossági állampír-állományt.

Viszont a Népszava cikke szerint a magas jegyzés nem feltétlenül azt jelenti, hogy a céljait elérné az állam: a befektetett pénzek minden második forintja már az államnál volt eddig is. Ennek alapvetően két oka van, egy felől az alacsonyabb hozamú - vagyis a költségvetés szempontjából olcsóbb - állampapírokat váltották át az ötéves periódus alatt 4,5 százalékos átlagkamatú kötvényekre, a másik ok pedig az, hogy a babaváró hitelek egy részét is ide folyatták.

Banki szakemberek szerint - akik már tapasztalták ezt a jelenséget - azért éri meg, mert míg ha nem születik gyerekük, akkor is 3-3,5 százaléknyi kamattal kell a babavárót visszatörleszteni, miközben a MÁP+ hozama már az első évben 3,5 százalék, vagyis a különbözeten realizálható a profit.

Nemcsak az állam veszít a drágábbra ugró hitelezésén, de a bankok is: egy jegybanki elemzés szerint a szuperkötvény minden tizedik forintját a bankbetéteikből vették ki a lakossági befektetők.

A lap azt is megemlíti, hogy van egy rejtett ok is, amiért az állam népszerűsíti a MÁP+-t, ez pedig az, hogy jelenleg magas az infláció (3,4 százalék). Ez pedig részben annak köszönhető, hogy a béremelések után felpörgött a lakossági fogyasztás. Ha viszont a megnövekedett jövedelmekből a pénz a szuperkötvényekbe vándorolna, az csillapítaná az áremelkedést.

Az államadósság-kezelésben mutatkozik még egy probléma: hogy bár a cél az volna, hogy a magyar lakosság vásárolja az állampapírokat, egyre több tőke érkezik külföldről. Mindezt úgy, hogy a tízéves kötvény hozama már 2 százalék alatt van. A külföldi privátbankok viszont még nem ugrottak rá a MÁP+-ra, noha az euróövezetben hasonló hozammal sehol nem találnak papírt. Egyelőre a részesedésük 1 százalék körüli a szuperkötvényekből - ahogy azt a Napi.hu keddi cikkében részletesen bemutatta.

