Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csökkenéssel nyitott New York

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei kedden, miután hétfőn is mínuszban fejezték be a napot - írja az MTI.

A 30 vezető iparvállalat DJIA-indexe 0,14 százalékos, az S&P 500-as mutató 0,12 százalékos, a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója pedig 0,08 százalékos mínuszban állt a kereskedés első öt perce után.

New York-i tőzsdenyitáskor a nagy nyugat-európai értéktőzsdéken is mínuszba álltak az irányadó indexek. Kedd délután fél négykor a londoni FTSE-100 index 0,45 százalékos, a frankfurti DAX-30 index 0,63 százalékos, a párizsi CAC-40 pedig 0,07 százalékos gyengülést jelzett.

A nemzetközi bankközi devizapiacon egy euróért 1,1079 dollárt adtak a reggeli 1,1066 dollár után.

A globális kereskedelem szempontjából legjelentősebb két nyersolajféleség, az északi-tengeri Brent és a nyugati féltekén irányadó West Texas Intermediate (WTI) ára csökken. A Brent hordónként 1 cent mínuszban, 64,24 dolláron, míg a WTI 3 cent veszteségben, 58,98 dolláron forgott.

A New York-i árupiacon az arany unciánkénti ára 0,52 százalékkal, 7,55 dollárral, 1472,45 dollárra nőtt.

Hétfőn csökkenéssel zártak a New York-i tőzsdeindexek. A Dow Jones 0,38 százalékkal, az S&P 500-as mutató 0,32 százalékkal, a Nasdaq Composite mutatója pedig 0,40 százalékkal esett.

Tájékoztatás



A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!