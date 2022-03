A DJIA-30 index 0,12 százalékkal emelkedett a kezdéskor, az S&P-500 index 0,11 százalékkal csökkent, a Nasdaq Composite pedig 0,57 százalékkal kezdett gyengébben.

A piaci hangulatot továbbra is az ukrajnai háború, az emelkedő infláció és a magasabb kamatlábak határozzák meg. Washington várhatóan hamarosan importtilalmat jelent be az orosz olajra, ami veszélyeztetheti az ellátási láncokat és további inflációs nyomást gyakorolhat a gazdaságokra világszerte. Piaci várakozások szerint a Fed még mindig 0,25 százalékponttal emeli a kamatlábakat márciusi ülésén. A fed elnöke azonban meglebegtette egy agresszívabb lépés lehetőségét is, ha az infláció nem mérséklődik a várt mértékben. Az energiaipari részvények ismét erősödtek a keddi kereskedésben, a technológiai szektor pedig gyengült - írja az MTI.

Az Egyesült Államok kereskedelmi deficitje januárban rekordmagasra, 89,7 milliárd dollárra emelkedett az előző havi felfelé módosított 82 milliárd dollárról, és meghaladta a 87,1 milliárd dolláros piaci előrejelzést. Ez az áruforgalmi hiány 7,1 milliárd dolláros, 108,9 milliárd dollárra történő növekedését tükrözi, mivel a növekvő energiaköltségek rekordmagasra emelték az importot, míg a szolgáltatási többlet 0,6 milliárd dollárral 19,2 milliárd dollárra szűkült. Az import 1,2 százalékkal új rekordmagasságra, 314,1 milliárd dollárra nőtt, amit a személygépkocsik, a nyersolaj, a földgáz, a réz, az élelmiszerek és a beruházási javak vásárlása lendített fel. Az export 1,7 százalékkal 224,4 milliárd dollárra csökkent, a gyógyszerkészítmények, az utazás és a szolgáltatások vezetésével.

A WTI nyersolajat 7,61 százalékos emelkedéssel hordónként 128,49 dolláron jegyezték az amerikai piacok nyitásakor a nemzetközi kereskedelemben, a Brent ára pedig 132,31 dolláron állt 7,39 százalékos emelkedéssel. A WTI és a Brent az előző nap 130 és 139 dolláron elért 2008-as csúcsot közelíti, mert Biden amerikai elnök várhatóan bejelenti az orosz olaj importjának betiltását.

Az arany spot ára 3,20 százalékos emelkedéssel unciánként 2062,12 dolláron 2020 augusztusában beállított történelmi csúcsa közvetlen közelébe került.

Az eurót 0,34 százalékkal jegyzik erősebben 1,0898 0,34 dolláron. Hétfőn az euró árfolyama 2020 májusa óta a legalacsonyabb szintet érte el.