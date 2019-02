Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csúcsra húzták az ALTEO-t a lelkes befektetők

Február első napjaiban az ALTEO Nyrt. részvényeire is ráugrottak a befektetők a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), néhány nap alatt 25 százalékot ugrott az árfolyam és történelmi csúcsot állított be.

A sorozatosan napvilágra kerülő jó hírek és a Wallis-csoport újabb cégének tőzsdei debütálása nyomán február első napjaiban hatalmas emelkedést produkáltak az ALTEO-részvények a Budapesti Értéktőzsdén. Az energetikai cég papírjai a január végi 650 forintos szintről február 5-re 815 forintig drágultak, a néhány nap alatt lezajlott 25 százalékos emelkedés egyben azt is jelentette, hogy az ALTEO-részvények történelmi csúcsot állítottak be. Ugyan tavaly februárban egyszer már járt itt a kurzus, azonban a részvényekről időközben lekerült a 15 forintos osztalékszelvény is, s ezt illik figyelembe venni a historikus árak vizsgálatánál.

A lelkesedés egyelőre alábbhagyott a papír után, az elmúlt napokban inkább lefelé csordogált a kurzus, a mostani 715 forintos árfolyam azonban még így is 10 százalékkal haladja meg a január végit. Ugyanakkor, ha a pezsgés az elmúlt napokban az AutoWallis és a szintén a Wallis-csoporthoz tartozó ALTEO körül lecsengeni is látszik a BÉT-en, ettől függetlenül az energetikai cég részvényei még mindig jó befektetésnek látszanak, legalábbis Debreczeni Csaba, az MKB Bank Zrt. elemzője szerint.

A szakértő január végén publikált elemzésében a korábbi 970 forintos szintről 1011 forintra emelte az ALTEO-részvények árfolyamát. A céláremelés mértéke ugyan mindössze 4 százalékos volt, azonban annak hatását növelhette, hogy az általa fairnek tartott árfolyam értéke ezzel átlépte a négy számjegyű értéket, s ez erősíthette az emelés pszichológiai hatását. A céláremelést elmondása szerint az indokolta, hogy 2018 végére az ALTEO már elköltötte különböző beruházásokra az erre szánt 15 milliárd forint jelentős részét - mintegy 12 milliárd forintot -, s e beruházásokból származó majdani cash flow most már pontosabban előre jelezhetővé vált, már tudni, hogy pontosan mennyi napelem, hány megawatt áll majd munkába, illetve, hogy mennyi bevétele származik majd a KÁT-os és a nem KÁT-os rendszerből a társaságnak. Ezen számok figyelembevételével módosította modelljét, s ebből adódott a korábbinál magasabb célárfolyam.

Debreczeni felhívta a figyelmet, hogy az ALTEO eközben januárban azt is bejelentette, hogy újabb területen kíván terjeszkedni, és hulladékgazdálkodási üzletágának beindításáról tett közzé tájékoztatást. E divízió eredménytermelő képességéről egyelőre nem nagyon lehet becsléseket készíteni, hiszen még maga az ALTEO sem közölt pontosabb részleteket róla. A szakéttő szerint az a valószínű, hogy a cég nem a lakossági piacot, hanem az ipari célú felhasználókat szeretné ezzel az üzletággal megcélozni.

A cég életében idén az első félév hozhat más izgalmakat is. Ifj. Chikán Attila a Napi.hu-nak tavaly decemberben adott interjújában jelezte, hogy a társaság külföldön kíván terjeszkedni, erre elsőként a német piacot választották. A cég német leányvállalatát már 2018 tavaszán megalapították, és tavaly év végén arról beszélt a cégvezető, hogy az első üzletkötésekről szóló konkrét bejelentéseket már 2019 első felében megteheti a cég.

A cikk megjelenését az ALTEO Nyrt. támogatta.

