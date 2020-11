Csúnya dolgokat okozhat a vakcina a piacon

Nem voltak még idén ennyire optimisták a befektetők mint most, s a jelek szerint minden pénzüket elköltötték a vakcinára való várakozás közepette. Pont ezért, az ezzel kapcsolatos jó hírek miatt érdemes lehet már eladni.

Elképesztően optimistává váltak a befektetők novemberben a Bank of America alapkezelői felmérése szerint. A hónap folyamán minden jó hír összejött a jelek szerint, az amerikai elnökválasztás eredményét is optimistán ítélik meg, 20 éve nem várták ennyien a gazdaság növekedését és elkezdték szeretni a kisebb részvényeket és a feltörekvő piaci tőzsdéket is.

Ennek megvolt a nyoma a befektetők viselkedésében is, a nagy optimizmus következtében ugyanis alaposan kiköltekeztek az alapkezelők. A kezelt portfóliókban a készpénz olyan gyorsan olyan alacsony szintre csökkent, amely már veszélyzónát jelez, ha tényleg tartósan jó hírek érkeznek a Covid-19 elleni vakcináról, akkor már inkább el kéne adni a kockázatosabb eszközöket, például a részvényeket - írták a befektetési bank szakértői a felmérés eredményeit látva.

Az elméletük szerint ugyanis ha a befektetőknél egy bizonyos szint alá csökken a készpénz aránya, akkor a kockázatosabb eszközök, például a részvények árfolyama sérülékennyé válik, nincs ugyanis több pénz a partvonalon, amelyek további elköltése tovább hajtaná felfelé az árfolyamokat. A Bank of America felmérésében szereplő 216, összesen 576 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember vesz részt, az ő portfólióikban a készpénz aránya mostanra 4,1 százalékra csökkent az októberi 4,4 százalékra. Ez nagy esésnek számít, s a mostani érték alacsonyabb mint a járvány előtti, januárban mért 4,2 százalék. A befektetési banknál 4 százalékban húzták meg azt a küszöböt, amely már egyértelműen eladási jelzésként értékelhető a kockázatosabb eszközök számára.

Sokat várnak a gazdaságtól

A felmérés szerint novemberben a befektetők olyan optimisták voltak a globális gazdaság kilátásaival kapcsolatban, mint még soha a felmérés 20 éves történetében. A megkérdezettek nettó 91 százaléka mondta azt, hogy a gazdaság növekedni fog a következő 12 hónap során. De épp ennyire derűlátó képet mutat az is, hogy mostanra nagyobb azok aránya akik szerint a globális gazdaság jelenleg a fellendülés korai fázisában van, mint azoké, akik szerint recesszió van. Ilyen típusú váltásra utoljára 2009 augusztusában, a globális pénzügyi válságot követő fellendülés korai szakaszában volt példa.

Ezt a reményt tükrözik a profitvárakozások is, 2002 márciusa óta nem volt ilyen magas azok aránya a felmérésen belül, akik a vállalati profitok növekedésére számítanak az előttünk álló 12 hónap során. Azért van olyan jel is, ami arra utal, a befektetőkben még maradt némi óvatosság. Egyelőre még többen szeretnék azt látni, hogy a cégek a megtermelt profitot mérlegük egészségesebbé tételére használják fel, semmint beruházásokra.

A válaszadók döntő többsége most arra fogad, hogy a recesszió és a kilábalás W alakot fog követni (39 százalék van ezen a véleményen), a V és az U alakú kilábalás hívei nagyjából ugyanannyian vannak, 23 illetve 24 százalék.

Az elmúlt egy hónapban az alapkezelők leginkább a feltörekvő piacok, a kisebb kapitalizációjú részvények, az értékalapú részvények és a bankok irányában növelték. Csökkent viszont a tartós fogyasztási cikkek, az európai részvények, az egészségügyi szektor és a készpénz aránya a portfóliókban.

Nagy még a félelem a járványtól

A piacokat fenyegető általános kockázatok közül változatlanul a Covid-19-es járványt tartják a legnagyobbnak a szakemberek. Ez április óta vezeti a kockázatok listáját. A második legnagyobb kockázatnak a technológiai részvények árazásában lévő buborék esetleges kipukkadását vélték, a harmadiknak pedig a polgári engedetlenségi mozgalmakat.

A többség úgy véli, hogy most a legzsúfoltabb pozíció a piacon a technológiai részvények vásárlása. Ebben persze nincs sok újdonság, hiszen így gondolják már ezt április óta, eközben a Nasdaq Composite részvényindex közel 40 százalékkal emelkedett.