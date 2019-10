Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csúnyán elintézték Kínát, léphet a Politbüro

Az IMF friss előrejelzése szerint a pocsék harmadik negyedéves gyenge növekedés jövőre tovább lassulhat, 2020-ban 6 százalék alá csúszik majd a kínai gazdaság bővülése. Minden szem a párt és a kormány vezető testületeinek közelgő ülésére szegeződik.

Nagyon lelassult a Kínai gazdaság a harmadik negyedévben, s a várakozásos szerint jövőre tovább csökkenhet a növekedési ütem. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss előrejelzése szerint az ázsiai országban 2020-ban már csak 5,8 százalékkal bővülhet a GDP az idei évre várt 6,1 százalék után - írja a CNBC.com.

Ez egy elég tetszetős növekedési adat, de a kínai gazdaság és társadalom felépítéséből adódóan pár éve még az volt a szakértők véleménye, hogy egy 6 százalék alatti GDP növekedési ütem gyakorlatilag recessziónak tekinthető az országban.

Tao Zhang, az IMF helyettes vezérigazgatója szerint ugyanakkor most már nem ennyire drasztikus a helyzet, ez a növekedési ütem szerinte még mindig jelentősnek tekinthető, különösen annak fényében, hogy Kínában az elmúlt években jelentős szerkezetátalakítás zajlik, a gazdaságot megpróbálják egy fenntarthatóbb növekedési pályára állítani. Ez társulva az egyéb problémákkal, az amúgy is gyengülő globális gazdasággal, a kereskedelmi háború kedvezőtlen hatásaival és a geopolitikai bizonytalanságokkal nyomás alatt tartják az ország gazdaságát - tette hozzá a szakértő.

Zhang felhívta a figyelmet, hogy a kínai lassulás már évekkel ezelőtt megkezdődött, s a most tapasztalt és várt visszaesés csak ennek a trendnek a folytatása. Szerinte nem lehet elvárni, hogy egy akkora gazdaság, mint a kínai örökké 10, vagy akár csak 7-8 százalékos ütemben bővüljön. Egy alacsonyabb növekedési ütem bőven elfogadható, ha az jobb minőségű és fenntarthatóbb. Ez azt jelenti, hogy kevésbé a hitelbővülés által fűtött. Ebben a környezetben egy 5,8 százalékos mérték is épp elég magasnak tekinthető - tette hozzá a szakember.

Ugyanakkor a kínai lassulás ellentétben áll az IMF globális gazdaságra adott előrejelzésével. Ez ugyanis a szervezet mostani becslése szerint az idei 3 százalékra lassuló növekedési ütem után jövőre újra gyorsulni fog, 3,4 százalékra. Az igazgató szerint a Kínára vonatkozó előrejelzés a szokásosnál is bizonytalanabb, sok függ ugyanis attól, hogy politikai oldalról sikerül-e csökkenteni a kockázatokat.

A pénteken napvilágot látott növekedési adatra, valamint a Valutaalap előrejelzésére reagálva mindenesetre Yi Gang, Kínai Népbank (People Bank of China) kormányzója már nem helyezett kilátásba további monetáris ösztönző intézkedéseket. Az IMF-nek adott közleménye szerint a befektetőknek figyelembe kell vennie azt, hogy a kínai vezetés most az ország adósságállományának ellenőrzés alatt tartása az elsődleges célja.

A Bloomberg tudósítása szerint Yi közleményéből lehet sejteni, hogy milyen irányba mennek majd az események a héten, amikor két, a kínai gazdaságpolitika szempontjából jelentős testület is ülésezik. Egyrészt a héten ül össze a "Politbüro", a Kommunista Párt vezető tisztségviselőiből álló testület, majd a Központi Bizottság szélesebb plénuma. Ezeken várhatóan szóba kerülnek majd a kínai gazdaság hosszabb távú teljesítményére vonatkozó célkitűzések is. Ha történik változás a most elfogadott irányvonalban, akkor az ezeken az üléseken várható. A jelenlegi hivatalos álláspont az, hogy a vezetés hajlandó elfogadni a lassabb ütemű, ámde kiegyensúlyozottabb növekedést a hosszabb távú célok érdekében.

Yao Wei, a Société Générale vezető, Kínával foglalkozó közgazdásza szerint a kínai vezetés jelenleg nagyon hosszú távon gondolkodik, s az utóbbi időben a GDP adat már nem bír olyan elsődleges fontossággal gondolkodásukban, mint korábban. Szerinte arra is koncentrálnak, hogy áll az ország eladósodottsága, milyen helyzetben van az árnyékbankrendszer.

A kínai gazdaság központi tervezésében fontos szerepet játszó Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság szóvivője Yuan Da mindenesetre azt mondta, a növekedésben tapasztalható volatilitás elfogadható, ha más célok eközben teljesülnek. Ezek a más célok a foglalkoztatás kedvező irányba történő változása, a jövedelmi célok teljesülése és a környezetvédelem. Kína komoly lefelé irányuló kockázatokkal és nyomással kell idén szembesüljön, azonban eközben képes teljesíteni fő gazdasági célkitűzéseit.

