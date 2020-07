Csúnyán kihagyták a régiót a felpattanásból

A CIB Alapkezelő Bloombergnek nyilatkozó szakértője szerint indokolatlanul olcsók a régiós részvénypiacok. Hamarosan jöhet a felzárkózás.

Alulértékeltnek tekinthetők az Európai Unió keleti tagállamának részvényei a nyugati tagállamok cégeinek papírjaihoz képest. Ez azonban jövőre, amikor ismét beindul a növekedés, megváltozhat - idézte a Bloomberg Págyi Gergelyt, a CIB Befektetési Alapkezelő szenior portfóliómenedzserét.

A régió bankrészvényeinek árfolyama nagyon nyomott annak ellenére, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy a nagyobb cégek közül bármelyik is összeomlana, vagy csődbe menne. Az aránylag gyors monetáris és fiskális helyi válaszok segítettek enyhíteni a a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásait, és a kormányok tanultak a 2008-as pénzügyi válság tapasztalataiból is. A régió Európa több részével párhuzamosan állhat talpra és követheti az Egyesült Államokat a kilábalásban. Ezt segítheti az Európai Unió által elfogadott 750 milliárd eurós segélycsomag is - mondta Págyi Gergely.

Az amerikai S&P 500-as index és a Stoxx 600-as európai részvényindex egyaránt jobban teljesített idén a közép- és kelet-európai régió részvényeinél. Ezen országok részvényindexei a válság okozta összeomlás utáni felpattanásban jelentősen lemaradtak, mivel a befektetők kockázatosabbnak vélik ezeket.

A prágai, a varsói, a budapesti és a bukaresti tőzsdén forgó részvények relatíve olcsónak tekinthetők. Átlagos, előretekintő árfolyam/nyereség hányadosuk alig 11 és 13 között mozog, míg az S&P 500-as részvényindex esetében ez 22, a Stoxx Europe 600-nál pedig 19, az MSCI Emerging Markets Indexénél pedig 15.